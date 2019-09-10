İzmir kınık'ta üretici hasat festivali'nde yorgunluk atıyor

Kınık'ta üretici Hasat Festivali'nde yorgunluk atıyor

İZMİR'in Kınık ilçesinde, 3'üncüsü bu yıl 9-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Hasat Festivali, kortej yürüyüşü ve Gizem Kara konseri ile başladı.

3. Kınık Hasat Festivali kapsamında dün (pazartesi) Kınık Hükümet Konağı önünden başlayan kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, MHP İzmir milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Şimşek ve Rafet Uslu, daire müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Burada İstiklal Marşı'nın okunup, saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Çiftçilerimiz yıl boyunca çalıştı ve ürünlerinin hasadını yaptı. Bir bölümü de yapmaya devam ediyor. Tüm üreticilerimize bereketli hasat diliyorum. Hasat festivalini, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yorgunluklarını atabilmesi için düzenledik. Festivalin son gününü Kınık'ın düşman işgalinden kurtuluşunu daha coşkulu bir şekilde kutlayabilmek için son güne gelecek şekilde planladık. Önümüzdeki yıllarda daha nice hasat festivalllerinde sağlık ve mutluluk içinde buluşmak üzere saygılarımı sunuyorum dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Daha sonra ise sahneye şarkıcı Gizem Kara çıkarak, konser verdi. Şarkılarının bazılarını

alanı dolduran hayranları ile birlikte seslendiren Gizem Kara, 2 saat sahnede kaldı. Kara, şarkılarıyla olduğu kadar sahne performansıyla da dikkati çekti.

Gizem Kara, bir ara izleyiciler arasındaki down sendromlu Berkay Yıldırım ve Kemalcan Doğan'ı sahneye çıkartıp, onlarla birlikte oynadı. Konser sonunda Kınık Belediye Başkanı Doğruer, Gizem Kara'ya, katkıları nedeni plaket ve çiçek verip, Kınık kilimi hediye etti. Ardından Gizem Kara, 'Türkiyem' isimli şarkıyı

Doğruer ile birlikte söyledi.