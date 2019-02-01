İzmir Kiraz İlçesi, 'Veteriner Fakültesi'ne Kavuştu

İzmir'in Kiraz ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan Veteriner Fakültesi törenle açıldı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan Veteriner Fakültesi törenle açıldı.



Yüksek Öğretim Kurulu, geçen 6 Haziran'da İzmir'in Kiraz ilçesinde Veteriner Fakültesi kurulması için onay verdi. Fakülte için uygun yer arayışına girildi. Yeni yapılan Kiraz Belediye Hizmet Binası, fakülte binası için uygun bulundu. Bunun üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile biraraya gelen AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar bu konuyu görüştü. Özçınar, babası Durmuş Özçınar'ın hayali olan Veteriner Fakültesi'nin ilçeye kazandırılması için, Belediye Hizmet Binası'nın Veteriner Fakültesi için tahis edilmesine onay verdi. Bunun için Belediye Meclisi'ndenden karar alındı. Ardından da imzalanan protokelle, Belediye Hizmet Binası, Veteriner Fakültesi için tahsis edildi.



Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi bugün düzenlene törenle açıldı. Törene Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, Kiraz İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Nazmi Dinçer, Kiraz İlçe Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt, AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asuman Özen ve davetliler katıldı.



Törende konuşan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, "Biz göreve geldiğimiz günden itibaren en önemli projelerimizden biri ilçemizde bir Veteriner Fakültesi açılmasıydı. Bir eğitimci olarak canıgönülden burası için neler yapabileceğimizi düşünürken, herkes canla başla çalışmaya başladı.



Aslında bu faltültenin ilçemizde açılması çok büyük bir emeğin, çok büyük bir fedakarlığın ortaya çıkışıdır. Bu anlamda, Kiraz'daki tüm hemşerilerim dahil olmak üzere bugüne kadar emeği geçen herkese, personelimize, üniversitemizde çalışan tüm ekibimeze teşekkür ediyorum" dedi.



AK Parti eski milletvekili olan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'a da ayrıca teşekkür eden Belediye Başkanı Özçınar, "Bu işe ilk başladığımızda, en büyük emek onundur. Kendisi bizim için vekilden öte Kiraz'ın bir ablasıydı. Her zaman sahip çıkan biriydi. ve babamın Veterilerlik Fakültesi açılması gibi bir projesi vardı. Gerçekten çok istemiştim. Babam için hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum" diyerek konuştu, ardında duygulandı. Duygulanan Özçınar'ı Rektör Prof. Dr. Hotar teselli etti.



'VETERİNER FAKÜLTEMİZ İZMİR'DE BİR İLK'



Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar da konuşmasında, "Bu Veteriner Fakültemiz, İzmir'de bir ilk, Türkiye'de ise 22'nci. İzmir'de bir ilk olan bu fakültemizi önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyoruz. Biz bu yola inanarak çıktık. Bunun çok yakın takipçisi olan Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, Kiraz'ın tüm yerel dinamikleri, meclis üyeleri ve halkı ile buna inandık. Bunun dışında Kiraz'a ilişkin dinamikleri, kazanımları, halkın sahip olduğu fırsatları bir kenara koyarsak, fakülte olma adına bir takım karşı görüşlerle de karşılaştık. Ama dedik ki 'Bu bize emanet. Biz buna inandık. Bütün Kiraz arkamızda. Üniversitemiz, senato kararıyla arkamızda. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu imzaladı, kabul etti. Kendisi arkamızda. Dolayısıyla şu an helva yapmak için tüm malzememiz hazır. O halde İzmir'in hatta Türkiye'nin ve gelecekte dünyanın en güzel helvasını yapmaya hazır mıyız? Evet biz buna inanıyoruz. Biz buranın bir Veteriner Fakültesi olmasının ötesinde bir hayvancılık üssü, modern bir eğitim kurumu, bir araştırma kurumu, bir örnek bölge olacağına inanıyoruz. Bunun için tüm fiziki çabamız, fiziki desteğimiz, sizlerin arkasında" dedi.



Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Hotar, beraberindekilerle kurdelesini keserek, Veteriner Fakültesi'nin açılışını yaptı.

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