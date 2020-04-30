İZMİR Kirazın başkenti Kemalpaşa'da hasat mesaisi - Son Dakika
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İZMİR Kirazın başkenti Kemalpaşa'da hasat mesaisi

6 saat önce

Kirazın başkenti Kemalpaşa'da hasat mesaisiTÜRKİYE'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, hasat dönemi bu ayın son haftasıyla birlikte başladı.

Kirazın başkenti Kemalpaşa'da hasat mesaisi

TÜRKİYE'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, hasat dönemi bu ayın son haftasıyla birlikte başladı. Geçen yıla göre rekoltenin artarak 80 bin ton civarında olduğunu belirten Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, şu an için ürünün iç piyasaya gönderildiğini, mayıs ayı ortasında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihracat edileceğini ifade etti.

Kiraz üretiminin yapıldığı Kemalpaşa'da, üreticileri tatlı bir telaş sardı. Nisan ayının son haftası başlayan hasat dönemi için çiftçiler, hummalı bir çalışma yürütüyor. İlçedeki yaklaşık 7 bin kiraz üreticisi, 86 bin dekar alanda kiraz üretimi yapıyor. 3 milyona yakın kiraz ağacının bulunduğu kentte, haziran ayının 15'ine kadar hasat sürecek. Geçen yıl 60 bin tonun üzerinde olan rekoltenin bu yıl 80 bin ton civarında olması bekleniyor. Bu yıl ürünün kalitesinin de oldukça iyi olduğu vurgulandı. Kuzey Yarımkürede erken hasat edilen yerlerden biri olan Kemalpaşa'nın ünlü kirazı, rakiplerinden aroma, kalite ve renk olarak ayrılıyor. İlçe kiraz üretiminde İzmir'in yüzde 85'ini, Türkiye'nin ise yüzde 12'lik kısmını karşılıyor. Bugünlerde sadece iç piyasaya verilen ürün, bollaşınca mayıs ortası gibi ihracat da edilebilecek. Kemalpaşa'nın müdavimi olan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya, Uzakdoğu ve Orta Doğu ülkelerine kentin leziz kirazı gönderilecek. Tarlada kilosu 30 ila 40 lira arasında değişen ürünün bollaşmasıyla birlikte fiyatının da düşeceği hatırlatıldı.

ÜRETİCİ HERŞEYE RAĞMEN TARLADA

Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, "Bu yıl verim ve kalite olarak iyi beklenti yaşadığımız bir yıl. Geçen yıla göre bu yıl rekoltede artış var" dedi.

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını hatırlatan Oray, "Ülkemizde de görülen bu virüs nedeniyle üreticilerimiz de tedirgindi. Ancak hiçbir zaman sahadan çıkmadı, üretmeye devam etti. Arazilerinin bakımını, ilaçlamasını ve gübrelemesini sürdürdü. Temennimiz bu emeğin karşılığını iyi bir şekilde, fiyatların da desteğiyle alabilmek" dedi.

ÜRETİCİ MEMNUN

Ören Mahalle Muhtarı da olan kiraz üreticisi, evli ve 2 çocuk babası Fuat Koçbuğ (48), "Öncelikle biz üretmeye devam ediyoruz. Çünkü hayat devam ediyor. Çiftçi yine ayakta, yine sahada. Bugünlerde şunu gösterdi çiftçilerimiz. Türk çiftçisi ne kadar zor da olsa hastalık da olsa her zaman ülkesinin yanında üretmeye devam ediyor, çalışmaya devam ediyor. Böyle de gidecek bu" dedi.

Bir diğer üretici Mehmet Akdemir (28), "Nisan ayının son haftası gibi başladı hasat. Bugün de devam ediyoruz. Sabah 06.30 gibi işe başlıyoruz. Ramazan dolayısıyla çalışanlarımız oruç tutuyor. Erken başlayıp erken bırakıyoruz, sıcağa kalmamak için. Fiyatlarımızda güzel, bir sıkıntımız yok. Rekolte bu sene iyi, beklediğimiz gibi. Ürün kalitesi de çok güzel. Bir sıkıntımız yok, her şey güzel" dedi.

Üreticilerden evli ve 2 çocuk babası İlhan Yavuz (50) ise, "Şu an fiyatlar iyi. Sulamada da iyi gidiyor. Kalite yönünden bizim sıkıntımız yok. Kemalpaşa kirazı zaten ihracata gidiyor. Ürününü yüzde 80 ila 85'i ihracata gidiyor, geri kalanı iç piyasaya veriliyor. Bu yönde de sıkıntı yok" dedi.

İZMİR Kirazın başkenti Kemalpaşa'da hasat mesaisi

Kemalpaşa, Kiraz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 12:04 Kaynak: DHA


Son Dakika

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