İzmir Kısa Film Festivali Berlin'de...

Bu yıl 24 farklı ülkeden katılımın gerçekleşeceği ziyaret programında Berlin Film Festivali, Avrupa Film Marketi ve Dünya Sinema Fonu'ndan yetkili isimlerle toplantılar gerçekleştirilecek.

Son beş yıldır İzmir Kısa Film Festivali'nin uluslararası iletişimini güçlendirerek festivalin yurtdışı tanıtımı konusunda önemli bir sıçrama gerçekleştirdiklerini belirten Yusuf Saygı, her yıl uluslararası katılımın arttığını belirtti.

İzmir'in Tanıtımına Katkıda Bulundu…

Bu yıl 20.'si düzenlenecek olan İzmir Kısa Film Festivali uluslararası alanda diğer festivaller ile yaptığı kültürel projeler ile İzmir'in tanıtımına da katkı sağlıyor. Çin'de gerçekleştirilen Yeni Medya Kısa Film Festivali'nde İzmir'in tanıtımını içeren iki kısa film hem festival izleyicileri hem de festivalin ana sponsoru Shenzhen Media Grup kanallarında yapılan yayınlar ile televizyon izleyicilerine de ulaştı. İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir Ticaret Odası'nın katkıları ile çekilen filmler Türkiye ve Çin ortak yapımı olarak gerçekleştirilen ilk film projeleri oldu. Ayrıca İzmir Kısa Film Festivali 2019 yılının başında aldığı ve festivaller için Avrupa kalite mührü anlamına gelen Avrupa Festivaller Birliği'nin bir markası olan "EFFE Label" ile de uluslararası festival ortaklıklarını bu yıl da devam ettirecek.