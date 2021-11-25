Üye Girişi
İzmir Kısa Film Festivali galası renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

İzmir Kısa Film Festivali galası renkli görüntülere sahne oldu

25.11.2021 10:52
İzmir Kısa Film Festivali galası renkli görüntülere sahne oldu

İZMİR'in en uzun soluklu sinema festivali olan 22. İzmir Kısa Film Festivali, galasını Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yaptı. Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmlerin gösterildiği festivalin galası renkli görüntülere sahne oldu.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediyesi, Konak Belediyesi, Fransız Kültür Merkezi ve Alman Kültür Merkezi'nin katkılarıyla bu yıl 22. kez düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali'nin açılış töreni Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın ev sahipliği yaptığı açılış törenine, ünlü oyuncular İrem Altuğ, İpek Türktan ve Melis Billurkoç, Festival Direktörü Yusuf Saygı, festival jürisi ve festival filmlerinin yönetmenleri katıldı.

Törende konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye olarak sanata ve sanatçıya verdikleri değeri anlattı. Sinema sanatının ve 22. İzmir Kısa Film Festivali'nin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirten Başkan Kılıç, sinema sektörünün gözde platolarından biri haline gelen Dumlupınar Mahallesi'ni şaha kaldıracak projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Başkan Kılıç, "Bizim geçmişimiz sanatla dolu. Tüm sosyal yaşamın sanatın içinden çıkan değerlerle bütünleştiği ve ona göre şekillendiği bir Anadolu coğrafyasında yaşıyoruz. Dumlupınar Mahallesi, Buca'nın tarihsel kimliğini yaşatan çok nadir yerlerden birisi. Dumlupınar Mahallemizi ilerleyen aşamada hak ettiği noktaya taşıyacağız. Burada çok daha fazla film çekeceksiniz. Çok daha fazla insana ulaşacaksınız" dedi.

BUCA BELEDİYESİ SİNEMA SEKTÖRÜNÜ KUCAKLADI

Festival Direktörü Yusuf Saygı ise İzmir'de sinema sektörüne en çok sahip çıkan belediyenin Buca Belediyesi olduğunu vurgulayarak, "Buca Belediyesi'ne özellikle teşekkür etmek için buradayım. Çünkü aramızda uzun metrajını yapan arkadaşlarımız var; Buca Belediyesi'nden destek aldılar. Dumlupınar Mahallesi sinema sektörü için çok ön plana çıkan bir yer oldu. İzmir'de olan 5-6 etkinlik, festival var. Yarısından çoğunun merkezi Buca. Başkanımıza burada çok teşekkür ederim, sinemaya sahip çıktıkları ve destek oldukları için. Gerçekten bütün projeksiyonları buraya çevirdiler" dedi.

AÇILIŞ FİLMİ STİLETTO

Konuşmaların ardından festivalin açılışı Can Merdan Doğan'ın yönetmenliğini yaptığı Stiletto filminin gösterimiyle gerçekleşti. Evrim Ateşler ve Okeanos Orkestrası'nın şarkıları ise geceye katılanlara keyifli anlar yaşattı.

28 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Özel seçkilerle beraber yaklaşık 350 filmi ücretsiz olarak seyirciyle buluşturan 22. İzmir Kısa Film Festivali'ne bu yıl 120 ülkeden 4 bin 500 film başvurdu. Film gösterimleri, 28 Kasım'a kadar Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi ve festivalin çevrim içi platformunda devam edecek. Altın Kedi ödülleri için ise yerli; yabancı; animasyon; deneysel ve belgesel kategorilerinde 42 film yarışacak.

İzmir Kısa Film Festivali galası renkli görüntülere sahne oldu

Buca Belediyesi, Film Festivali, İzmir, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İzmir Kısa Film Festivali galası renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça eksiklerle çıkacak 10:38 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça eksiklerle çıkacak Artık kafeye gitmek de lüks! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor 10:27 Artık kafeye gitmek de lüks! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük! 09:48 Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük! Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada 09:02 Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! 07:58 Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen 07:26 Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla 17:23 Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla

Son Dakika Haberleri
10:38 Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!
10:38 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça eksiklerle çıkacak
10:33 Teşkilat'ta Libya sahneleri! MİT ekibinin başına neler gelecek?
10:31 Yunan gazetesi paylaştı! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler
10:28 Manken Cansu Ateş'in üzerinde uyuşturucu madde bulundu
10:27 Artık kafeye gitmek de lüks! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor
10:18 Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan öğrenci kurşuna dizilecek
10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi
10:13 Burun spreyi şeklindeki Covid aşısı piyasaya sürülüyor! Adı Sputnik M!
10:11 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Teşkilat'ta Libya sahneleri! MİT ekibinin başına neler gelecek? Teşkilat'ta Libya sahneleri! MİT ekibinin başına neler gelecek?         
10:33
Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar!         
10:20
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı         
07:52
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 10:57:37. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Kısa Film Festivali galası renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement