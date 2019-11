İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkısıyla bu yıl 20'ncisi düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali'nde 'Altın Kedi' ödülleri sahiplerini buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 20'nci kez düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali, Alsancak Tarihi Havagazı Kültür Merkezi'nde törenle gerçekleştirildi. Bu yıl 136 ülkeden 10 binin üzerinde filmin başvurduğu festivalde, finale kalan 37 film, uzman jüri üyeleri tarafından ödüllendirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan festival direktörü Yusuf Saygı, "İzmir'de gerçekleşen ve Türkiye'nin en iyisi olarak gösterilen festivalimizin yurt dışı gücünü artırmak için Avrupa Festivaller Birliği'ne üye olduk, Avrupa kısa film festivalleri networkü gibi ayrıca bir birliktelik oluşturduk. Bunun yanında Türkiye'den kısaların Oscar ödülleri yolunu açmak için 'Oscar Qualification' sertifikasına başvuruda bulunduk. Kısa Filme İzmir'in desteğini artırmak, üretilecek olan kısa filmler ile İzmir'in tanıtımına da büyük katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

'İZMİR'İN ÖZGÜNLÜĞÜ SANAT AŞKINDAN'

İzmir'in kent kültürüne özgün karakterini kazandıran önemli damarların başında sanat aşkı geldiğini ve İzmir Büyükşehir Belediye yönetimi olarak kendilerinin de İzmir'in sanat aşkına inanıp güvendiklerini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise, "İzmir'i ulusal ve uluslararası ölçekte kültür üretim merkezi haline getirme yolunda önemli bir işlevi yerine getiren, kentin sokaklarına sinemanın büyüsünü yayan, sanatın yaşam aşılayan gücünü insanlarımıza taşıyan İzmir Kısa Film Festivali'ne katılan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyoruz. Umuyoruz ki sinema dünyasını İzmir'de bir araya getirmeyi amaçlayan projelerimizle, daha büyük buluşmalarda yeniden bir araya gelebiliriz" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirme sonucunda Ulusal Deneysel Kategorisi en iyi film seçilen 'Donut Paradise' ile Yönetmen Erdem Arslan, Ulusal Deneysel Kategorisi mansiyon ödülü 'Fraktal: Munchies' filmi ile Yönetmen Zahid Çetinkaya, Ulusal Animasyon Kategorisi en iyi film seçilen 'Avarya' ile Yönetmen Gökalp Gönende, Ulusal Deneysel Kategorisi mansiyon ödülü 'Monolog' adlı film ile Yönetmen Selin Akalın, Ulusal Belgesel Kategorisi en iyi film seçilen 'Diş Ağrısı' ile Yönetmen Özer Kesemen ödül kazandı. Ulusal Belgesel Kategorisi mansiyon ödülü ise 'Kusurlu' ile Yönetmen Bilen Sevda Könen, Uluslararası Kurmaca Kategorisi Jüri özel ödülü 'The Last Tale About Earth' ile Yönetmen Magdalena Seweryn, Igor Polaniewicz'e, Uluslararası Kurmaca Kategorisi Jüri özel ödülü 'How to Fly a Kite' ile Yönetmen Lorssnd Gssbor'a, Uluslararası Kurmaca Kategorisi en iyi 3. Filmi 'Fault Line' ile Yönetmen Soheil Amirsharifi, Uluslararası Kurmaca Kategorisi en iyi 2. Film 'Dimo's Forest' ile Yönetmen Hristo Simeonov, Uluslararası Kurmaca Kategorisi en iyi Film 'Terror' ile Yönetmen Yonatan Shehoah, Ulusal Kurmaca Kategorisi en iyi kurgu 'Ablam' ile Yönetmen Burcu Aykar, Ulusal Kurmaca Kategorisi en iyi görüntü 'Eksik' ile Görüntü Yönetmeni Serdar Güven, Yönetmen Volkan Budak'a, Ulusal Kurmaca Kategorisinde 'Ablam' ile Devrim Eylem Şeker en iyi oyuncu, Ulusal Kurmaca Kategorisi en iyi 3. Filmi Bugün Ölmek İstemiyorum ile Yönetmen Onur Sefer, Ulusal Kurmaca Kategorisi en iyi 2. Film 'Ablam' ile Yönetmen Burcu Aykar, Ulusal Kurmaca Kategorisi gençlik ödülü Sevinç Vesaire ile Yönetmen Kurtcebe Turgul, Ulusal Kurmaca Kategorisi en iyi Film Ağır Yük ile Yönetmen Yılmaz Özdil, Ulusal Kurmaca Kategorisi post prodüksiyon ödülü 'Bugün Ölmek İstemiyorum' adlı film ile Yönetmen Onur Sefer, Kısa Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü 'Ablam' filmi ile Yönetmen Burcu Aykar ödül kazandı. Ödüller jüri üyeleri tarafından dağıtıldı.