İZMİR KISITLAMADA KUMAR OYNAMAK İÇİN BRANDADAN ÇADIR YAPMIŞLAR - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ve Kınık ilçelerinde yapılan baskınlarda, 24 kişiye kumar oynamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihmal etmek ve kapalı alanda sigara içmek suçundan 195 bin 620 TL para cezası kesildi. Kınık'ta, kısıtlama saatlerinde kumar oynayabilmek için boş bir arazi üzerine kurulan çadır ise, dikkat çekti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Bornova ve Kınık ilçelerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bornova'daki bir kahvehane ile Kınık'ta boş bir arazi üzerine kurulan brandalı çadıra baskın düzenleyen ekipler, 24 kişiye kumar oynamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihmal etmek ve kapalı alanda sigara içmek suçundan 195 bin 620 TL para cezası kesti. Ayrıca 4 kişiye de, kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamak suçlarından işlem yaptı.