İzmir, kısıtlamanın 2'nci gününe de sessiz uyandı - Son Dakika

İzmir, kısıtlamanın 2'nci gününe de sessiz uyandı (2)

ÇALIŞANLAR GÖREV BAŞINDA

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polis ekipleri denetimlerine devam ederken, GDZ Elektrik Dağıtım şirketi çalışanları ise arızalara anında müdahale etti, sokak aydınlatmalarının bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasında nedeniyle polis ekipleri, kentin ana arterlerinde oluşturdukları uygulama noktalarında trafik denetimi yaptı. Kısıtlamayla beraber denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri geçiş yapan araçları durdurarak sürücülerin sokağa çıkış izin belgelerini ve maskelerini kontrol etti. Araçta bulunan vatandaşları maskelerini takmaları konusunda ikaz eden ekipler, sosyal mesafe kuralını da hatırlattı. Ekipler, kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uyguladı. Öte yandan GDZ Elektrik Dağıtım şirketi çalışanları ise virüs riskine karşı tüm koruyucu tedbirleri alarak, kesintisiz elektrik hizmeti sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler, sokak aydınlatmalarının bakım ve onarımı gerçekleştirdi. Gece gündüz demeden 7 gün 24 saat boyunca görev başında bulunan ekipler sayesinde, kısıtlamanın uygulandığı günlerde de enerji devamlılığı sağlandı.