İZMİR Kısıtlamanın ikinci gününde İzmir'deki sessizlik sürüyor - Son Dakika

Kısıtlamanın ikinci gününde İzmir'deki sessizlik sürüyor İZMİR'deki güneşli ve sıcak havaya karşın vatandaşların, koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyduğu gözlendi. Şehir merkezi ve caddeler bomboş kalırken, meydanlarda sessizlik hakim oldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında 10 Nisan'da başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması 4 haftadır 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanmaya devam ediyor. 1 Mayıs gece yarısında başlatılan uygulama 4 Mayıs 00.00'da son bulacak. Koronavirüs önlemlerine yönelik alınan bu kararın uygulanması için kolluk kuvvetlerinin denetim yaptığı İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde de caddeler ve meydanlar bomboş haliyle dikkat çekti. Genelgeyle belirlenen istisnai durumdaki kişiler hariç vatandaşların sokağa çıkamadığı kısıtlama kapsamında İzmir'deki Konak Meydanı da tarihi günlerinden birini yaşadı. Hava sıcaklığının yaklaşık 20 dereceye kadar yükseldiği meydanda bulunan tarihi Saat Kulesi'nin çevresi yalnızca güvercinlere ev sahipliği yaptı. İzmirlilerin evde kalmayı tercih etmesi Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon boyunda da benzer görüntülere neden oldu. Meydanlarda belediyenin temizlik personelinin dışında kimsenin bulunmadığı gözlendi. Kısıtlamaya uyan İzmirlilerin evde kalmasıyla şehir merkezindeki caddeler sessizliğe büründü. Polis ekipleri araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde trafiğe çıkan sürücülerin belgelerini kontrol etti.