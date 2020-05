İZMİR Kısıtlamayı fırsat bilerek ihlal yapan sürücülere ceza - Son Dakika

Kısıtlamayı fırsat bilerek ihlal yapan sürücülere ceza

İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, yolların boş olması nedeniyle aşırı hız yapan ve rehavete kapılıp trafik kurallarına uymayan araçlara, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'ndeki (KGYS) kameralar tarafından tespit edilip, plakalarına ceza yazılıyor. Sürücülerin bugünlerde en çok kırmızı ışık ve hız ihlali yaptığı belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalırken, hastane, eczane çalışanları, fırıncılar, kargo şirketi personeli, akaryakıt istasyonu görevlileri gibi birçok meslek kolunda çalışanlar, kısıtlamadan muaf tutularak görevlerine devam ediyor. Sokaklarda ve caddelerde olan boşluklar ise göze çarpıyor. Birçok sürücünün yolları boş gördüğünde rehavete kapılıp aşırı hız yapıyor. Cadde ve sokakların boş olmasını fırsat bilen sürücüler kurallara uymayıp, kırmızı ışıkta geçerek birçok kuralı ihlal ediyor. Bu ihlalleri yapan araçlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde izlenen kameralardan tespit edilip, plakalarına ceza yazılıyor. Merkezdeki 2 bin 478 kameradan şehrin her noktasını izleyen ekipler, gerekli gördükleri takdirde durumu sahadaki polislere de haber veriyor. polis ekipleri de ihlal yapan sürücüleri durdurup cezai işlem uyguluyor. Yolların boş olması nedeniyle birçok sürücünün trafik kurallarını ihlal ettiğini söyleyen İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Aybars Yüce, "Sürücüler, trafik kurallarının her zaman geçerli olduğunu unutmasınlar. İnsanlar kimse sokağa çıkmadığı için bütün trafik kurallarının kendisine ait olduğunu düşünüyor. Bunun sonucunda çok trajikomik kazalar da ortaya çıkabiliyor. Rehavete kapılan sürücüler, bomboş yolda kafa kafaya çarpışabiliyor. Ayrıca, bu boşluklardan yararlanmak isteyen belediyeler, yollarda, caddelerde ve refüjlerde çalışmalar yapıyorlar. Bu belediye işçilerine de dikkat edilmesi gerek. Karşınıza her zaman birisi çıkabilir" dedi.

Özel bir şirkette şoförlük yapan ve kısıtlamadan muaf olan sürücülerden Mehmet Efe (60) ise, "Ben sokağa çıkma yasağı olan günlerde de kurallara dikkat ediyorum. Trafik boş olduğu için fazla sürat yapmak ve kırmızı ışıklarda geçmek tehlikeli hale geliyor. Bu yüzden dikkat etmek gerektiğine inanıyorum. Sokağa çıkma yasağı olan günlerde trafikte özellikle kırmızı ışığı ihlal edenlere ve fazla sürat yapanlara sıkça rastlıyorum" diye konuştu.