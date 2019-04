İzmir Kitap Fuarı Açıldı

İZMİR'de, Kültürpark'ta 6- 14 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 24'üncü Kitap Fuarı, ilk günden 7'den 70'e çok sayıda kitapseveri ağırlamaya başladı.

Fuarın açılışında konuşan resmi olmayan sonuçlara göre İzmir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pazartesi günü mazbatasını alacağını belirterek, hayırlı olsun ziyareti için gelecek olanlardan çiçek ya da tatlı yerine Gültepe'deki kütüphane için kitap getirmelerini istedi.



?Bu yıl 465 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen 24'üncü İzmir Kitap Fuarı söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 115 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Çok sayıda yazar şair ve bilim insanının okurları ile buluştuğu fuarın açılışına resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer, Kıbrıs Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, fuarın onur konuğu Hidayet Karakuş, yazar Doğan Hızlan ve çok sayıda kitap tutkunu katıldı. Kültürpark'taki fuarın açılışında konuşan Tunç Soyer, İzmir'deki bu fuarın bir şenlik olarak tüm kente yayılması gerektiğini belirterek, "Bundan sonra çok daha fazlasını yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Ben daha mazbatamı almadım. Pazartesi günü kısmetse alacağım. Geleneklerimizde hayırlı olsun ziyaretine gidilirken başkanlara çiçek götürülür, tatlı alınır. Ben buradan duyurmak istiyorum. Bana lütfen kimse çikolata, tatlı, çiçek getirmesin. Gültepe'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin küçük, güzel bir kütüphanesi var. Ama daha rafı yok, kitabı yok. Bana gelenler lütfen kitap getirsinler. Gültepe'deki kütüphanemizi hep beraber büyütelim. Kitabın farkındalığını, gücünü, İzmir'in yukarı mahallelerine, arka sokaklarına da yayalım diliyorum" dedi.



KİTAPSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ



İzmir Kitap Fuarı'nı her yıl takip ettiğini söyleyen ziyaretçilerden Sema Fendoğlu (55), "Bu kitap kokusunu almak ve burada bulunmak harika bir duygu. Aradığım ve ilgi duyduğum kitapları bulabiliyorum. Fiyatları da uygun. Okumaya teşvik etmek için güzel etkinlikler var. Ülkemizin çok ihtiyacı var. Her yerde, her zaman kitap okumak insanı başka dünyalara götürür" diye konuştu. Fuara şehir dışından gelen kitapseverler de ilgi gösterdi. Eskişehir'den gelen Gökçenur Ateş (26) "Kitap fuarı benim için her zaman heyecan verici. İki yıl önce de gelmiştim İzmir Kitap Fuarı'na. Bu yıl Eskişehir'de de oldu. Bu fuarlardan vazgeçemiyorum. Hafta sonu olduğu için gayet kalabalık. Bir sürü kitap aldım" dedi.



6'ncı sınıf öğrencisi ikizler Ebru ve Esra Yılmaz tekvando kursuna gittikten sonra fuarı ziyaret ettiklerini belirterek, yaşlarına göre fiyatları uygun ve iyi yazarlara ait çok sayıda kitap olduğunu söyledi. 3 yıldır kitap fuarında çalıştığını anlatan stant görevlilerinden Şefika Bal da ilgiden çok memnun olduklarını dile getirerek, "3 yıldır bu fuarda çalışıyorum. Yine katılım çok yoğun. İzmirlilerin ilgisi güzel. Özellikle çevre illerden okullar çok geliyor. Güzel kitaplar var, katılım da yoğun" diye konuştu. - İzmir

