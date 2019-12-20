İzmir kız arkadaşı tarafından öldürülen polis memuru toprağa verildi - Son Dakika
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İzmir kız arkadaşı tarafından öldürülen polis memuru toprağa verildi

6 saat önce

Kız arkadaşı tarafından öldürülen polis memuru toprağa verildiİZMİR'in Çiğli ilçesinde, sevgilisi Sibel Y., tarafından tabancayla vurularak öldürülen 33 yaşındaki polis memuru Fatih Y.'yi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kız arkadaşı tarafından öldürülen polis memuru toprağa verildi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sevgilisi Sibel Y., tarafından tabancayla vurularak öldürülen 33 yaşındaki polis memuru Fatih Y.'yi gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine katılan polis memurunun yakınları Fatih Y.'nin kız arkadaşı Sibel Y.'den bir süredir ayrılmaya çalıştığı, olay günü de ayrılmak için evine gittiğini iddia etti.

Dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi 8790/5 sokakta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Fatih Y.'nin göreve gelmemesi üzerine endişelenen mesai arkadaşları, telefona da cevap vermemesiyle şüphelendi. Yapılan araştırmanın ardından meslektaşları polis Fatih Y.'nin kız arkadaşı Sibel Y.'nin evine gitti. Zile basmalarına rağmen cevap alamayan polisler, kapıyı çağrılan çilingir yardımıyla açtı. İçeri giren polisler korkunç manzara ile karşılaştı. Fatih Y. ile Sibel Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken bulan polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde polis ile kız arkadaşının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu adreste Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde ve cesetlerin bulunduğu alanda yaptıkları ilk incelemede, Sibel Y.'nin tabancayla polis memuru Fatih Y.'yi öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi. Ayrıca silahın da Sibel Y.'nin yakınında bulunduğu öne sürüldü. Fatih Y. ve Sibel Y.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanarak yakınları tarafından alınan Fatih Y.'nin cenazesi Bornova Ata Camisi'ne getirildi. İkindi vakti düzenlenen törene polis memurunun annesi Emine Y., yakınları ve meslektaşları katıldı. Törende acılı anne Emine Y., "Beni de al ne olur" diyerek ağıt yaktı. Fatih Y., için kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Polis memurunun tabutunu, cenaze aracına meslektaşları taşıdı. Fatih Y.'nin cenazesi, götürüldüğü Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, cenaze törenine katılan Fatih Y.'nin akrabaları, kız arkadaşı Sibel Y.'den ayrılmaya çalıştığını, olay günü de ayrılmak amacıyla onun evine gittiğini ileri sürdü.

İzmir kız arkadaşı tarafından öldürülen polis memuru toprağa verildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:02 Kaynak: DHA
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