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İzmir kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı
6 saat önce
İZMİR Kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:52 Kaynak: DHA
İZMİR Kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı
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