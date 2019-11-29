Son Dakika Haberleri: İzmir kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı
Son Dakika Güncel İzmir kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı - Son Dakika

İzmir kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı

6 saat önce

İZMİR Kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı.

İZMİR Kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı

İzmir kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı

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Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:52 Kaynak: DHA
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