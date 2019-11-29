Son Dakika Haberleri: İzmir kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı-2
Son Dakika Güncel İzmir kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı-2 - Son Dakika

İzmir kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı-2

6 saat önce

İZMİR Kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı-2.

İZMİR Kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı-2

İzmir kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı-2

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:52 Kaynak: DHA
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