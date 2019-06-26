İZMİR KOCASI TARAFINDAN VURULAN MUTLU, SAĞ BACAĞINI KULLANAMAYACAK

İZMİR'in Konak ilçesinde, boşanmak istediği eşi Doğukan İhsan Bilvar'ın (25) pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Mutlu Bilvar'ın (26) sağ bacağı, tüm fonksiyonları yitirdi. Hala hastanede tedavi altında olan ve doktorların kendisine sağ bacağını bir daha kullanamayacağını söylediğini belirten Bilvar, eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.Olay, geçen 30 Mayıs'ta öğle saatlerinde Toros semtindeki 2706 Sokak'ta meydana geldi. İki çocuk annesi Mutlu Bilvar, 5 yıl önce evlendiği eşi Doğukan Bilvar'dan şiddet gördüğü için boşanmak istedi. Ancak eşi boşanmak istemedi ve yeniden şiddet uyguladı. Genç kadın da evi terk ederek, Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan akrabasının yanına gitti. Bir süre burada kaldıktan sonra İzmir'e dönen Mutlu Bilvar, halasının yanına yerleşti. Doğukan Bilvar da eşinin kaldığı eve gitti. Evi neden terk ettin Nerede olduğunu neden bana söylemiyorsun dediği Mutlu Bilvar'a pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların bacaklarına isabet ettiği genç kadın, komşusunun bahçesine atlayıp, kaçmaya çalıştı. Doğukan Bilvar'ın kaçan eşinin arkasından ateşlemek istediği silah tutukluk yaptı. Genç kadın bunu fırsat bilerek, çevredekilerden yardım istedi. Son anda ölümden dönen Mutlu Bilvar'ın dayısı O.A. da olay sırasında ayağından vurularak, yaralandı. Bacaklarından vurulan Mutlu Bilvar ile dayısı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O.A. tedavisinin ardından taburcu edildi, ancak Mutlu Bilvar onun kadar şanslı olamadı. Yakalanan koca Bilvar ise tutuklandı.'ÇOK KEZ BOŞANMAYI DENEDİM AMA BAŞARAMADIM'Olayın ardından sağ bacağında hissizlik ve baldır kemiğindeki kayma oluşan, sol bacağını az da olsa hissedebilen Mutlu Bilvar'ın Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, talihsiz genç kadın yaşadıklarını anlattı. Sürekli şiddet gördüğünü, eşinin geçen sene de kendisini 9 bıçak darbesiyle yaraladığını, bunun üzerine uzaklaştırma kararı çıkarıldığını belirten Bilvar, Kendisi madde bağımlısı. Uzaklaştırma kararını da ihlal edip, bana saldırdı. Çok kez boşanmayı denedim ama başaramadım. Hep böyle bir olayın olmasından korktuğum için geri dönmek, sinmek zorunda kaldım. Ama en sonunda kararlı davranmadığım için bu yaşandı. Ben bu şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum dedi. Bilvar, doktorların kendisine sağ bacağını bir daha kullanamayacağını söylediğini de sözlerine ekledi.'ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİRCESİNE KONUŞTU'Doğukan İhsan Bilvar'ın annesinin olayın ardından gelip, kendisini ziyaret ettiğini belirten Mutlu Bilvar, Bana, aba altından sopa gösterircesine konuşup, şikayetçi olmamam için rica etti. Ama ben şikayetimden vazgeçemeyeceğim dedi.