İzmir Konak Meydan'da anma töreni düzenlendi (2) - Son Dakika

İzmir Konak Meydan'da anma töreni düzenlendi (2)

VALİ KÖŞGER: ÜLKEMİZ HER SALDIRIDAN DAHA DA GÜÇLÜ ÇIKMAKTADIRKonak Meydanı'nda düzenlenen kapsamlı programda, darbe girişiminin ilk görüntülerinden oluşan bir film gösterisi sunuldu.

VALİ KÖŞGER: ÜLKEMİZ HER SALDIRIDAN DAHA DA GÜÇLÜ ÇIKMAKTADIR

Konak Meydanı'nda düzenlenen kapsamlı programda, darbe girişiminin ilk görüntülerinden oluşan bir film gösterisi sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz gecesi yaptığı çağrı ekrana getirildi. Ayrıca Erdoğan'ın Halka Hitabı canlı olarak yayınlandı. Yayının ardından programda konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bu millet, İstiklal harbini zaferle taçlandıran kahramanlar gibi kararlılığını ortaya koymuştur. O şanlı direniş ülkemizin her alanda güçlü olduğunu, ilelebet payidar kalacağını dost düşman herkese göstermiştir. Şükürler olsun ki ülkemiz kendisine kurulan tuzakları birer birer bozarak yoluna devam ederken her saldırıdan daha da güçlü çıkmaktadır" diye konuştu.

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'AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ SONSUZ MİNNETLE ANIYORUM'

Konak Meydanı'nda gerçekleştirilen törene katılanları selamlayan Köşger, "Bugün bundan 4 yıl önce aziz milletimizin iradesine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratılmasının yıldönümündeyiz. Bu şanlı mücadelede gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize sağlık ve mutluluk içinde bir hayat temenni ediyorum. Kıymetli İzmirli hemşehrilerim, bu önemli olayın yıl dönümünde malumlarınız üzere tarihimizde ve yakın geçmişimizde yaşanan önemli olayları iyi tahlil etmemiz, geleceğimizin şekillenmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. 15 Temmuz ihanetini irdelerken konuyu milletimizin son 100-150 yılda yaşadıklarından bağımsız ele almamamız gerekiyor. Şer odaklarını daha iyi tanımak için milli bir şuur perspektifinden bakmamız yeterli olacaktır" dedi.

'ŞER ODAKLARINI RAHATSIZ ETTİ'

Türk milletinin birlik ve beraberliğini korumaya yönelik gayretleriyle ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve askeri alanlarda sağladığı başarıların, 15 Temmuz'u gerçekleştiren şer odaklarını rahatsız ettiğini ifade eden Köşger, "Bu millet ezilenler için umudun kapısıdır. 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek vatan altında birleşenler bunu göstermiştir. Tankın tüfeğin karşısına inancıyla, imanıyla dikilen aziz milletimiz gururumuza bir yenisini daha eklemiştir. 15 Temmuz şehitleri de dahil olmak üzere istiklal ve istikbalimizi sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz gazileri ve Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği'nin plaket takdim töreni gerçekleşti.


İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir Konak Meydan'da anma töreni düzenlendi (2) - Son Dakika

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