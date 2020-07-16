İzmir Konak Meydan'da anma töreni düzenlendi (4) - Son Dakika

İzmir Konak Meydan'da anma töreni düzenlendi (4)
MİNARELERDEN SELA OKUNDU15 Temmuz 2016'da saat 00.13'de okunan selayı anmak adına yine saat 00.13'te tüm camilerden sela okundu.
MİNARELERDEN SELA OKUNDU
15 Temmuz 2016'da saat 00.13'de okunan selayı anmak adına yine saat 00.13'te tüm camilerden sela okundu. İzmir'in Konak ilçesindeki Yalı Camii'nde ise, müezzin selayı okurken, yanındaki kişiler de Türk bayrağını dalgalandırdı. Selanın okunmasının ardından, imamlar Fetih Suresi'ni okudu.
Melis KARAKUZULU- Davut CAN/İZMİR, -
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 01:02 Kaynak: DHA
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