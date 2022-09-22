Çalınmak İstenirken Zarar Verilen Rölyef Tamir Edilerek Yerine Konuldu - Son Dakika
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Çalınmak İstenirken Zarar Verilen Rölyef Tamir Edilerek Yerine Konuldu

22.09.2022 20:13
Çalınmak İstenirken Zarar Verilen Rölyef Tamir Edilerek Yerine Konuldu

İzmir Konak Meydanı'ndaki İlk Kurşun Anıtı'nın yan bölümünde bulunan ve hırsızların çalmak isterken zarar verdiği rölyef, tamir edilerek yerine konuldu.

İzmir Konak Meydanı'ndaki İlk Kurşun Anıtı'nın yan bölümünde bulunan ve hırsızların çalmak isterken zarar verdiği rölyef, tamir edilerek yerine konuldu.

İzmir'de hırsızların hedefi olan ve zarar verilen İlk Kurşun Anıtı'nın yan bölümündeki rölyef ANKA Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği haber sonrası yenilenerek ait olduğu yere konuldu. Hırsızlar tarafından yerinden sökülüp beton zemine bırakıldığı için hasar gören rölyef, emniyet güçlerince bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. Belediye ekipleri kent için simgesel anlam taşıyan rölyefi teslim aldığı gün içerisinde tamir edip bakımını yaptı. Rölyef daha sonra ait olduğu yere yerleştirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin anısına 1974 yılında yapılan anıtın yan bölümünde bulunan, Milli Mücadele'yi sembolize eden rölyef hırsızlar tarafından çalınmak istendi. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık girişimi geçen hafta yaşandı. 18 yaşından küçük olduğu belirtilen 2 kişi, rölyefi gece saatlerinde çalmak isteyip yerinden söktü. Polisin 24 saat nöbet tuttuğu Hükümet Konağı'na 100 metre mesafede yaşanan hırsızlık girişimi çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine son buldu. Panikle rölyefi yere bırakan hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı. Yurttaşlar ise hırsızlık girişimine tepki olarak heykele, Hasan Tahsin'in elinin olduğu kısıma Türk bayrağı yerleştirdi.

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İzmir'deki İlk Kurşun Anıtı'nın rölyefini çalınmak istendi! Hırsızlık girişimi, çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu son buldu İzmir'deki İlk Kurşun Anıtı'nın rölyefini çalınmak istendi! Hırsızlık girişimi, çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu son buldu İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Envanteri Çalışmalarını Genişletiyor İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Envanteri Çalışmalarını Genişletiyor
Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Meydanı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalınmak İstenirken Zarar Verilen Rölyef Tamir Edilerek Yerine Konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalınmak İstenirken Zarar Verilen Rölyef Tamir Edilerek Yerine Konuldu - Son Dakika
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