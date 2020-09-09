İzmir Konak'ta Atatürk anıtı açıldı - Son Dakika

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Konak ilçesindeki Atatürk Meydanı'nda Atatürk anıtı açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, törendeki konuşmasında, meydana 1937 yılında "Atatürk" adının verildiğini, ancak bugüne değin bölgeye tabela asılmadığını belirtti.

İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ'un ziyareti sırasında konunun gündeme geldiğini kaydeden Soyer, "İzmirlilerin kalbinde vatan ve Atatürk sevgisi vardır. Atatürk Anıtı ve tabelası yaparak İzmirlilere 83 yıllık borcumuzu ödüyoruz." dedi.

Soyer, Konak'taki Alanyalı Konağı'nın Kuruluş ve Kurtuluş Müzesi yapılması için Konak Belediyesi ile iş birliği yapacaklarını da ifade etti.

Açılışın ardından alandaki vatandaşlar, Atatürk Anıtı ve levhası önünde fotoğraf çektirdi.