İzmir kontrolden çıkan araç takla attı 2 yaralı - Son Dakika
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İzmir kontrolden çıkan araç takla attı 2 yaralı

27 dakika önce

İZMİR Kontrolden çıkan araç takla attı 2 yaralıİZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak tramvay yoluna girip ters döndü.

İZMİR Kontrolden çıkan araç takla attı 2 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak tramvay yoluna girip ters döndü. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Günay Aydoğan(51) yönetimindeki 41 H 2872 plakalı otomobil, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak tramvay yoluna girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, polis ve 110 AKS ekiplerine bildirdi. Kaza nedeniyle sürücü Aydoğan ile yolcu konumunda bulunan Sedat Özdemir otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, yaralıları kurtarmak için müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, Aydoğan ile Özdemir otomobilden çıkartıldı. Ambulansa alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan, kaza nedeniyle Fahrettin Altay ile Halkapınar arasında sefer yapan tramvay hattında yaklaşık 1 saat gecikme yaşandı. Otomobilin tramvay hattından kaldırılmasının ardından tramvay seferi normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir kontrolden çıkan araç takla attı 2 yaralı

Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:37 Kaynak: DHA
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