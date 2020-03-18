İzmir -Kontrolden çıkan cip takla attı 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir -Kontrolden çıkan cip takla attı 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

İzmir -Kontrolden çıkan cip takla attı 1'i ağır 3 yaralı

6 saat önce

Kontrolden çıkan cip takla attı 1'i ağır 3 yaralıİZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin kaldırıma çarpıp, takla atarak su kanalına devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan cip takla attı 1'i ağır 3 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin kaldırıma çarpıp, takla atarak su kanalına devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeşildere Caddesi Uçan Yol yakınında meydana geldi. Konak'tan Karabağlar yönüne giden Fatih B.'nin kullandığı 60 EY 801 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarpıp, takla atarak su kanalına devrildi. Kaza sırasında yolcu Recep S., araçtan fırlayarak yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Fatih B., Recep S. ve Yiğit Can G. yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumu ağır olan Recep S. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yiğit Can G. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Fatih B. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İzmir -Kontrolden çıkan cip takla attı 1'i ağır 3 yaralı

İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:29 Kaynak: DHA
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