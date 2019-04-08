İzmir - Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı
5 dakika önce
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, önce aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı, sonra da takla attı.
İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde, hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, önce aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı, sonra da takla attı. Kaza sonrası, otomobil sürücüsü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Anadolu Caddesi Alabey Tersanesi yakınında meydana geldi. Bayraklı istikametinden Karşıyaka
yönüne giden, sürücüsü öğrenilemeyen ve hızlı olduğu iddia edilen 35 EB 9371 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Gülgün Çolakoğlu'nun idaresindeki 35 HGC 16 plakalı otomobile arkadan çarptı. Daha sonra kontrolden çıkan 35 EB 9371 plakalı otomobil takla attı. Kaza sonrası kimliği öğrenilemeyen sürücü, otomobilden çıkarak kayıplara karıştı. Herhangi bir ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobillerde hasar meydana geldi. Polis
ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:51 Kaynak: DHA
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