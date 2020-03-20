İZMİR Kontrolden çıkan TIR önce işaret levhasına sonra da bariyerlere çarptı 1 ölü, 1 ağır... - Son Dakika

Kontrolden çıkan TIR önce işaret levhasına sonra da bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR, önce karayollarına ait kamyonetin arkasındaki işaret levhasına, daha sonra da yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında, TIR sürcüsü Salih Özen olay yerinde yaşamını yitirirken, çarpmanın etkisiyle karayollarında trafik işaretçisi olarak görev yaptığı E.S.'nin ise ağır yaralandığı öğrenildi. Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında İzmir- Aydın otoyolu Işıkkent Gişeleri yakınında meydana geldi. Salih Özen idaresindeki 34 FF 1979 plakalı TIR, otoyol üzerinde seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayollarına ait ilaçlama yapan kamyonetin arkasında bulunan işaret levhasına ardından da bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında, TIR sürücüsü ağır yaralanırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen kolluk kuvvetleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Özen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Özen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, çarpmanın etkisiyle karayollarında trafik işaretçisi olarak görev yaptığı E.S.'nin ise ağır yaralandığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.