İzmir Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı Küçük çocuk yaralandı - Son Dakika

İzmir Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı Küçük çocuk yaralandı

Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı Küçük çocuk yaralandı (TAMAMI)İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, koronavirüs yasağına rağmen önceki gün sünnet düğünü sonrası yapılan konvoydan havaya açılan ateş, evinin balkonunda oturan Neriman Bulut'u (5) yaraladı.

Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı Küçük çocuk yaralandı (TAMAMI)

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, koronavirüs yasağına rağmen önceki gün sünnet düğünü sonrası yapılan konvoydan havaya açılan ateş, evinin balkonunda oturan Neriman Bulut'u (5) yaraladı. Hastaneye kaldırılan Bulut, tedavisi sonrası taburcu edilirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında, Çayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sünnet düğünü sonrası yasağa rağmen yapılan konvoya, çok sayıda araç katıldı. Şehir turu yapan konvoydaki bazı araçlardan havaya kutlama için ateş açıldı. Bu sırada evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neriman Bulut, yüzüyle birlikte, vücudunun çeşitli yerlerinden saçmayla yaralandı. Bulut, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bulut, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi sonrası Bulut, taburcu edildi. Olayla ilgili konvoydaki iki araçta bulunan toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ve kartuşlara da el konulduğu kaydedildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan düğün sahibi Mehmet G. hakkında ise yasağa rağmen konvoy yapılması, sosyal mesafeye uymamak ve izinsiz düğün yapmak gerekçeleriyle toplam 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

ÖDEMİŞ'TE TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ANBEAN KAMERALERA YANSIDI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sünnet düğünü sonrası yapılan konvoydan açılan ateş sonrası evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neriman Bulut yaralandı. Yaşanan olayın ardından konvoyda bulunan bir araç içerisinden cep telefonuyla çekilen görüntüde seyir halinde olan kamyonetin kasasındaki kişiler tarafından havaya defalarca ateş edildiği anlar anbean kameralera yansıdı.

Olay, 30 Ağustos saat 15.00 sıralarında, Çayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sünnet düğünü sonrası yapılan konvoya, çok sayıda araç katıldı. Şehir turu yapan konvoydaki bazı araçlardan havaya kutlama için ateş açıldı. Bu sırada evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neriman Bulut, yüzüyle birlikte vücudunun çeşitli yerlerinden saçmayla yaralandı. Neriman Bulut, ambulansla, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahale sonrası Bulut, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi sonrası Bulut, taburcu edildi.

O ANLAR ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.Konvoyda seyir halinde olan bir araç içerisinden çekilen görüntülerde, arkasında ilerleyen kamyonetin kasasında bulunan kişiler tarafından kutlama için ellerindeki tüfekle defalarca havaya ateş edildiği anlar anbean kameralara yansıdı.

Olayla ilgili İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan düğün sahibi Mehmet G. hakkında ise sosyal mesafeye uymamak ve izinsiz düğün yapmak gerekçeleriyle toplam 28 bin 620 TL idari para cezası uygulanırken, gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi 5 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çıkarıldıkları mahkemece K.A, İ.B, S.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı Küçük çocuk yaralandı

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 06:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı Küçük çocuk yaralandı - Son Dakika

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