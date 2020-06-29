İZMİR Köpeğe işkence kamerada - Son Dakika

İZMİR Köpeğe işkence kamerada

Köpeğe işkence kameradaİZMİR'in Aliağa ilçesinde, otomobilini yıkatmak için bir yıkamacıya giden O.A.'nın, sokakta kirlendiği için köpeğine kötü muamele yaptığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Köpeğe işkence kamerada

Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, otomobilini yıkatmak için bir yıkamacıya giden O.A.'nın, sokakta kirlendiği için köpeğine kötü muamele yaptığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay, büyük tepki çekti.

Olay, geçen pazartesi günü Kültür Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir oto yıkamacıda meydana geldi. İddiaya göre, işyerine gelen müşteri O.A., sokakta kirlendiği için yavru köpeğine kızdı. O.A., daha sonar kulaklarından tutarak sarstığı köpeğe tükürdü. Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın meydana geldiği oto yıkamacının sahibi Ufuk Yasemin, olayın kendisi ya da elemanları tarafından yapıldığını sanıldığını ve bundan dolayı küfür ve tehditler aldığını belirterek, "Sosyal medyada aleyhimde linç girişimi uygulandı. Geçtiğimiz pazartesi günü iş yerimde bir köpeğin dövülmesiyle alakalı hoş olmayan durumlar yaşadık. Bu durumdan ben de çok rahatsızım. Köpeği sanki ben ya da elemanlarım dövmüş gibi algı oluşturulmuş. Beni arayıp bu adam haklı mı haksız mı diye sorsalardı keşke. Hakaretlere varacak küfürlere varacak sözler işittik. Gelip linç etmeyi bile söyleyen oldu. Bunlar beni üzdü. Ben olayın olduğu gün Muğla'nın Fethiye ilçesindeydim. Salı günü iş yerime geldiğimde öğrendim. Benim burada çalışan elemanlarım 16-17 yaşında çocuklar. Onlar bu şahsa müdahale etmek istemişler ancak bu kişi onlara 'Sen karışma. Köpek benim köpeğim' diyerek karşılık vermiş. Bu konuyla alakalı emniyet güçlerine ve yetkili mercilere benim elimde olan kamera kayıtlarını ve ifadelerimi verdim. Ben emniyet güçlerine de ifademde o gün burada olmadığımı, olsaydım bu olaya müsaade etmeyeceğimi söyledim" dedi.

Kültür Mahallesi, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Köpeğe işkence kamerada - Son Dakika

Son Dakika

22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 22:17 Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 17:19 Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:35 Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi 12:57 Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti 12:08 Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar 11:35 Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı 11:21 Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
21:58
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu istiyor
21:52
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
21:50
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
21:46
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
21:28
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:10
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 22:35:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Köpeğe işkence kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]