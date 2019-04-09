Son Dakika Haberleri: İzmir Köpeği Uyandırıp, Kulübesini Çaldılar

İzmir Köpeği Uyandırıp, Kulübesini Çaldılar

1 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kaldırımdaki kulübesinde uyuyan köpeği gürültü çıkararak uyandırıp dışarı çıkmasını sağlayan 2 kişi, daha sonra kulübeyi çaldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kaldırımdaki kulübesinde uyuyan köpeği gürültü çıkararak uyandırıp dışarı çıkmasını sağlayan 2 kişi, daha sonra kulübeyi çaldı. Olay, yakınlardaki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Geçen pazar gecesi, Yeşilyurt semtindeki 9097 sokakta meydana gelen olayda, 2 kişi, mahalleli tarafından satın alınan ve sokaktaki bir kaldırıma koyulan köpek kulübesinin önüne geldi. İçinde köpek olduğunu fark eden hırsızlar, ayaklarıyla salladıkları kulübenin kapısını açıp, köpeğin uyanmasını sağladı. Kulübesinden gerinerek çıkan köpeğin uzaklaşmasının ardından, 2 şüpheli kulübeyi alıp uzaklaştı.

Sabah saatlerinde kulübenin yerinde olmadığını gören mahalleli, karakola giderek şikayetçi oldu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, kulübeyi çaldıkları görülen 2 şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:26 Kaynak: DHA
Karabağlar, İzmir, Güncel
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