İzmir Köpeği Uyandırıp, Kulübesini Çaldılar
1 saat önce
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kaldırımdaki kulübesinde uyuyan köpeği gürültü çıkararak uyandırıp dışarı çıkmasını sağlayan 2 kişi, daha sonra kulübeyi çaldı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:26 Kaynak: DHA
'in Karabağlar
ilçesinde, kaldırımdaki kulübesinde uyuyan köpeği gürültü çıkararak uyandırıp dışarı çıkmasını sağlayan 2 kişi, daha sonra kulübeyi çaldı. Olay, yakınlardaki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Geçen pazar gecesi, Yeşilyurt
semtindeki 9097 sokakta meydana gelen olayda, 2 kişi, mahalleli tarafından satın alınan ve sokaktaki bir kaldırıma koyulan köpek kulübesinin önüne geldi. İçinde köpek olduğunu fark eden hırsızlar, ayaklarıyla salladıkları kulübenin kapısını açıp, köpeğin uyanmasını sağladı. Kulübesinden gerinerek çıkan köpeğin uzaklaşmasının ardından, 2 şüpheli kulübeyi alıp uzaklaştı. Sabah
saatlerinde kulübenin yerinde olmadığını gören mahalleli, karakola giderek şikayetçi oldu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, kulübeyi çaldıkları görülen 2 şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
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