İzmir Kordon'da Beşiktaş kutlaması - Son Dakika

İzmir Kordon'da Beşiktaş kutlaması

16.05.2021 09:22
İzmir Kordon'da Beşiktaş kutlaması, System.String[]

Süper Lig'in 2020-2021 şampiyonu olan Beşiktaş'ta, taraftalar İzmir Kordon'da meşaleli kutlama yaptı.

Süper Lig'in 2020-2021 şampiyonu olan Beşiktaş'ta, taraftalar İzmir Kordon'da meşaleli kutlama yaptı.

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, İzmir deplasmanında Göztepe'yi 2-1 yenerek 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu. Mücadelenin bitiş düdüğü itibariyle siyah-beyazlı taraftarlar Kordon'a indi. Sokağa çıkma yasağına rağmen yüzlere taraftar meşalelerle kutlama yaparken, polisler olası bir olumsuzluk olmaması adına geniş güvenlik önlemleri aldı.

İzmir Kordon'da Beşiktaş kutlaması

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Göztepe, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Kordon'da Beşiktaş kutlaması - Son Dakika


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