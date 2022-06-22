İzmir Körfezi atıklardan temizleniyor; denizden sandalye ve bisiklet de çıktı - Son Dakika
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İzmir Körfezi atıklardan temizleniyor; denizden sandalye ve bisiklet de çıktı

22.06.2022 15:10
İzmir Körfezi atıklardan temizleniyor; denizden sandalye ve bisiklet de çıktı

İZMİR Körfezi'nin temizlenmesi ve atıklardan arındırılması için hayata geçirilen 'Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek' projesi kapsamında ilk dalış gerçekleştirildi.

İZMİR Körfezi'nin temizlenmesi ve atıklardan arındırılması için hayata geçirilen 'Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek' projesi kapsamında ilk dalış gerçekleştirildi. Dalgıçların karaya çıkardıkları atıklar arasında olta, şişe, sandalye ile bisiklet dikkati çekti.

Konak Pasaport'taki Kantar Polis Karakolu'ndan Konak Pier'e kadar olan yaklaşık 800 metrelik bölgede emniyet müdürlüğü ve sahil güvenlikten 16 dalgıç dalış yaparak kıyıdan topladıkları atıkları karaya çıkardı. Farklı üniversitelerin su ürünleri bölümlerinde mühendislik bölümlerinde okuyan öğrenciler de atıkların karaya taşınmasına destek oldu. Bir diğer grup öğrenci de Konak Pier ile vapur iskelesi arasında kalan alanda kıyı temizliği gerçekleştirdi. Denizden karaya taşınan atıklar arasında çok sayıda olta, şişe, sandalye ve bisiklet yer aldı. Atık ve ağların tamamı işlenmek üzere geri dönüşüm fabrikasına gönderilirken, enerji ve geri dönüşüme destek olunması hedefleniyor. Atıkların bir kısmının kasa, saksı ve benzeri ürünlere işleneceği öğrenilirken bir kısmının ise Dokuz Eylül Üniversitesi laboratuvarlarında doğada geri dönüştürülebilir ürünler için kullanılacağı ve aktif kömür elde edileceği bildirildi.

'SANDALYE, ŞİŞE GİBİ ATIKLAR ÇIKTI'Projenin bir farkındalık çalışması olduğuna dikkati çeken Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, dalgıçlar tarafından çıkarılanların tamamının insan kaynaklı atıklar olduğunu belirtip, çevre ve doğaya gereken önemin gösterilmediğini dile getirdi. Daha sağlıklı bir çevre için herkese çok önemli görevler düştüğünü hatırlatan Görgülüarslan, şu ifadeleri kullandı: "Hepimizin yapması gerekenler var. Kendimiz ve çocuklarımız için daha güzel bir yarın için bu gerekli. Ama maalesef burada olta balıkçılığı yapanların neden olduğu çok yoğun bir kirlilik var. Proje balık popülasyonunun ve çeşitliliğinin artırılması için hayata geçirildi. Körfez'deki atıkların temizlenmesi ve hayalet ağların toplanmasına yönelik bir çalışma ama deniz dibindeki atıkları da topluyoruz. Olta balıkçılığı yapan ve denize, balığa karşı özel ilgisi olanların yarını düşünmemesi çok üzücü. Bugün denizden sandalye, şişe gibi atıklar çıktı. Hepimizin yapması gerekenler var."'ATIKLAR EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK'Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çifçi ise 2022'nin Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası balıkçılık ve su ürünleri yılı ilan edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Hem ülkemizde hem dünyada besleyici olan balığın bize ulaşmasını sağlayan küçük ölçekli balıkçılarla ilçe müdürlüğümüz olarak yıl içinde balık satış yerlerinde çalışmalar yaptık. Ülkemizde sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için ekosistemin korunması hepimizin sorumluluğudur. Geçen yıl çeşitli sebeplerle kayalıklara bırakılan ağların körfezden çıkarılarak deniz canlılarının yaşam alanlarının korunması için bir çalışma yapmaya karar verdik. Projemizin diğerlerinden farkı, atıkların geri dönüştürülerek döngüsel ekonomiye katkı sağlamasıdır. Üniversitelerin desteğiyle atıkları nasıl değerlendireceğimizle ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Atıkların denizden çıkarılmasında İl Emniyet Müdürlüğümüz, deniz polisi, üniversitelerde okuyan geleceğin su ürünleri mühendislerinin desteğini aldık."'İZMİR SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA GRUBUNU KURDUK'İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı ve aynı zamanda İzmir Ticaret Odası Su Ürünleri Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Şahin Çakan da oda olarak projeye destek verdiklerini söyleyerek, "Hayalet ağların ekonomiye kazandırılmasını içeren, gelecek nesillerimize temiz bırakmak için farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan projenin paydaşı olduk. Temel amacımız deniz, deniz kaynaklarını koruyarak deniz kirliliğini azaltmak. Bunun için oda olarak kentimizin ve ülkemizin su ürünlerinde gelişmesi için İzmir Su Ürünleri çalışma grubunu kurduk. Denizlerimiz her şeyi temizler diye bir şey yok. Denize bugün çöpü atarsak deniz bunu temizlemez. Bunu Marmara Denizi'nde de yaşadık. Eğer ki biz körfezdeki oksijeni bitirirsek bu zaman içerisinde bize geri döner" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Körfez, İzmir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Körfezi atıklardan temizleniyor; denizden sandalye ve bisiklet de çıktı - Son Dakika

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