İzmir Körfezi atıklardan temizleniyor; denizden sandalye ve bisiklet de çıktı

İZMİR Körfezi'nin temizlenmesi ve atıklardan arındırılması için hayata geçirilen 'Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek' projesi kapsamında ilk dalış gerçekleştirildi. Dalgıçların karaya çıkardıkları atıklar arasında olta, şişe, sandalye ile bisiklet dikkati çekti.

Konak Pasaport'taki Kantar Polis Karakolu'ndan Konak Pier'e kadar olan yaklaşık 800 metrelik bölgede emniyet müdürlüğü ve sahil güvenlikten 16 dalgıç dalış yaparak kıyıdan topladıkları atıkları karaya çıkardı. Farklı üniversitelerin su ürünleri bölümlerinde mühendislik bölümlerinde okuyan öğrenciler de atıkların karaya taşınmasına destek oldu. Bir diğer grup öğrenci de Konak Pier ile vapur iskelesi arasında kalan alanda kıyı temizliği gerçekleştirdi. Denizden karaya taşınan atıklar arasında çok sayıda olta, şişe, sandalye ve bisiklet yer aldı. Atık ve ağların tamamı işlenmek üzere geri dönüşüm fabrikasına gönderilirken, enerji ve geri dönüşüme destek olunması hedefleniyor. Atıkların bir kısmının kasa, saksı ve benzeri ürünlere işleneceği öğrenilirken bir kısmının ise Dokuz Eylül Üniversitesi laboratuvarlarında doğada geri dönüştürülebilir ürünler için kullanılacağı ve aktif kömür elde edileceği bildirildi.