İzmir Körfezi'nde düşen su seviyesi gemi seferlerinde aksamaya neden oluyor - Son Dakika
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İzmir Körfezi'nde düşen su seviyesi gemi seferlerinde aksamaya neden oluyor

22.03.2022 10:04
İzmir Körfezi'nde düşen su seviyesi gemi seferlerinde aksamaya neden oluyor

İzmir'de, körfezdeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle gemi seferlerinin hareket saatlerinde aksaklık yaşanabildiği bildirildi.

İzmir'de, körfezdeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle gemi seferlerinin hareket saatlerinde aksaklık yaşanabildiği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı deniz taşımacılığından sorumlu şirket İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş'den (İZDENİZ) yapılan açıklamada, İzmir Körfezi'nde su seviyesinin oldukça düşmesi nedeniyle dün sabahtan itibaren yolcu ve araç alım ve tahliyelerinin programlanandan çok daha uzun sürdüğü ifade edildi.

Bu nedenle feribot ve vapur seferleri hareket saatlerinde aksaklıklar yaşanabildiği kaydedildi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Gemi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Körfezi'nde düşen su seviyesi gemi seferlerinde aksamaya neden oluyor - Son Dakika


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