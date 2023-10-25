Denizde ayağına bidon bağlı bulunan şahıs intihar etmiş

İzmir Körfezi'nde sol ayak bileğine 2 su bidonu bağlı bulunan cansız bedenin Yusuf Balcı'ya (32) ait olduğu tespit edildi.

DENİZDE AYAK BİLEĞİNE BİDON BAĞLI ŞEKİLDE BULUNDU

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş Sahil'de meydana geldi. Denizde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, sol ayak bileğine 10 litrelik 2 su bidonu bağlı erkek cesedini kıyıya çıkardı. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde, cesedin Yusuf Balcı'ya ait olduğu belirlendi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Balcı'nın yanına aldığı bidonlarla evden çıkıp, intihar etmek amacıyla sahile gittiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.