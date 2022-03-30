İzmir Körfezi'nde su seviyesi 80 santimetre düştü, deniz ulaşımı aksadı - Son Dakika
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İzmir Körfezi'nde su seviyesi 80 santimetre düştü, deniz ulaşımı aksadı

30.03.2022 12:19

İzmir Körfezi'nde su seviyesi 80 santimetre düştü, deniz ulaşımı aksadı Körfezde su seviyesi düştü, vapurlar yanaşamadı İzmir Körfezi'nde deniz suyu seviyesinin yaklaşık 80 santimetre düşmesinin ardından deniz ulaşımı aksarken, konuyla ilgili açıklama yapan İklim Bilimci Prof. Dr.

İzmir Körfezi'nde su seviyesi 80 santimetre düştü, deniz ulaşımı aksadı

Körfezde su seviyesi düştü, vapurlar yanaşamadı

İZMİR - İzmir Körfezi'nde deniz suyu seviyesinin yaklaşık 80 santimetre düşmesinin ardından deniz ulaşımı aksarken, konuyla ilgili açıklama yapan İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, çekilmenin nedeninin kuzey rüzgarları olduğunu söyledi.

İzmir Körfezi'nde deniz seviyesi yaklaşık 80 santimetre çekilirken, su seviyesinin düşmesi nedeniyle deniz ulaşımı aksadı. Tarihi Pasaport İskelesi geçici olarak kapatılırken, İZELMAN tarafından yapılan açıklamada, su seviyesinin düşmesi nedeniyle gemilerin yolcu tahliyesinde sıkıntı yaşandığı bildirildi. Körfezdeki su seviyesinin düşmesiyle ilgili İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, çekilmeni her sene Şubat ve Mart aylarında yaşandığını, bu sene geçmiş yıllara göre kuzey rüzgarlarının çok uzun süre estiğini ve çekilmenin daha ciddi seviyelere geldiğini bildirdi.

Çekilmenin nedeni kuzey rüzgarları

İzmir Körfezi'ndeki su seviyesinin yaklaşık 80 santimetre olduğunu söyleyen "Denizdeki çekilmenin ana nedeni kuzey rüzgarları. Mart ayında kuzey rüzgarları çok sert esti ve bu da Mart ayının çok soğuk geçmesine neden oldu. Bu çekilme bir tek bizim buraya özgü değil. Marmara'dan Marmaris'e kadar olan tüm bölgelerde bu çekilme var. Bir de gel-git etkisi var tabi ama bu çok etkili değil. Kuzey rüzgarları esince rüzgar bu suları alıp Afrika'ya doğru şişirir. Bu nedenle bizim bölgemizdeki su seviyesi düşer. Geçen sene de oldu bu ama bu yıl biraz daha sert gösterdi kendisini. Bu da kuzey rüzgarların çok uzun süre esmesi ile alakalı. Lodos esince tekrar seviye eski haline dönecektir. Yaklaşık bir 80 santimetrelik çekilme mevcut. Çok ciddi bir çekilme diyebiliriz. Normalde geçtiğimiz senelerde bu rakam 50 60 santimetredir ama bu sene daha alt seviyelerde" açıklamasında bulundu.

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İzmir Körfezi, Doğan Yaşar, İzmir, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Körfezi'nde su seviyesi 80 santimetre düştü, deniz ulaşımı aksadı - Son Dakika


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