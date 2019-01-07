Son Dakika Haberleri: İzmir Körfezi'nin Usta Balık Avcıları

İzmir Körfezi'nin Usta Balık Avcıları

1 saat önce

İZMİR'in Gediz Deltası'nda yaşayan karabataklar, körfezde sürü halinde balık avlıyor.

İzmir Körfezi'nin Usta Balık Avcıları, System.String[]
İZMİR'in Gediz Deltası'nda yaşayan karabataklar, körfezde sürü halinde balık avlıyor. Karabatakların sürü halinde uçması seyirlik görüntüler oluştururken, balık avlamadaki zekalarıyla da kendilerine hayran bırakıyor.

Gediz Deltası'nda yaşayan uzun gövdeli, geniş kuyruklarıyla dikkat çeken karabataklar, İzmir Körfezi'nde balık avlayarak yaşamlarını sürdürüyor. Suya dalarak avladığı balığı sudan çıkmadan yemesiyle bilinen karabatakların gagasının ucunda, balıkçıların oltasını andıran bir çengel bulunurken, balığı kolayca yakalamasında önemli rol oynuyor. Birkaç yüz kuştan oluşan karabatak sürüleri avcılıktaki zekalarıyla da dikkat çekiyor. Sürü halinde kıyıya doğru uçan karabataklar, ardı ardına dalış yaparak, balık sürülerinin kolayca avlayacakları sığ sulara doğru yönlendiriyor. Daha havadayken avlayacağı balığa karar veren karabataklar, su altındaki görüşleriyle de avcılıktaki ustalığını sergiliyor. Karabatakların sürü halinde uçuşları ise seyrine doyulmaz görüntüleri ortaya çıkarıyor. Karabatakların sayılarının giderek artması, bölgeyi ziyaret eden doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:13 Kaynak: DHA

Gediz, İzmir, Güncel
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