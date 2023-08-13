İzmir Körfezi ve Foça'da Deniz Anası Yoğunluğu - Son Dakika
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İzmir Körfezi ve Foça'da Deniz Anası Yoğunluğu

Son Güncelleme: 13.08.2023 16:49

İzmir Körfezi ve Foça kıyılarında deniz anası (rhizostoma pulmo) yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar denizin üzerini kaplayan yüzlerce deniz anasını merakla izliyor. Deniz anasının sayısındaki çokluk normal bir durum olup, su sıcaklığı ve besin uygunluğu bu sayıyı arttırıyor.

İzmir Körfezi ve Foça kıyılarında deniz anası (rhizostoma pulmo) yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle Foça ilçesi ve merkezde Konak- Alsancak kıyı şeridinde vatandaşlar denizin üzerini kaplayan yüzlerce deniz anasını merakla izledi.

"SAYIDAKİ ARTIŞ NORMAL"

Türle ilgili akademik çalışmalar gerçekleştiren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurçin Killi, AA muhabirine, denizdeki deniz anası sayısındaki çokluğun normal olduğunu belirtti.

İzmir Körfezi ve Foça'da Deniz Anası Yoğunluğu

"SU SICAKLIKLARININ ETKİSİ"

Deniz analarının yaz ayları ve sonbahar boyunca da Türkiye'deki sularda görülebildiğine dikkati çeken Killi, şunları kaydetti: "Denizanaları ilkbahar aylarında poliplerden medüzlerin oluşmasıyla görülmeye başlarlar. Su sıcaklıkları ve besinin uygun olduğu bölgelerde sayılarını daha fazla arttırmaktadırlar. İzmir Körfezi ve Foça kıyılarında görülen rhizostoma pulmo türü Akdeniz'in yerli türlerinden biridir. Şemsiye kenarı mavimsi menekşe rengi ile karakterize edilir. Özellikle Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında yaz aylarında sayıları yüksek boyutlara ulaşır. Dolayısıyla normal bir durumdur. Dalga ve akıntıların etkisiyle de körfez ve koylara doğru sürüklenerek buralarda birikirler. Hayat döngüleri bittiğinde medüzler sahile vurmaktadır."

İzmir Körfezi ve Foça'da Deniz Anası Yoğunluğu

"ÖLÜ OLSA DAHİ DOKUNMAYIN"

Nurçin Killi, şemsiye çapları 60 santimetre ve üzeri olabildiği için söz konusu deniz analarının insanlara temas etme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkati çekti.

Bunların ayrıca balık ağlarını tıkayarak ekonomik zararlara da neden olabildiğini vurgulayan Killi, şunları kaydetti: "Ölü olsalar dahi dokunmamak gerekir. Rhizostoma pulmo orta derecede yakıcı bir tür olup yanma, acı, kızarıklık, kaşıntı ve kabarcık oluşumuna neden olabilir. Alerjik bünyelerde bu etkiler daha yoğun hissedilebilir. Genel olarak denizanası temasında hemen sudan çıkılıp temas edilen bölgenin deniz suyu ile yıkanması gerekmektedir. Temas yüzeyi deniz kumu ile kaplanarak kredi kartı benzeri bir şeyle hafif hafif sürtülerek patlamamış olan yakıcı hücrelerin uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Kesinlikle tatlı su ile yıkanmamalıdır. Her bünyenin alerjik reaksiyonu farklı olduğu için denizanası ile temas durumunda bir an önce en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneririm."

İzmir Körfezi ve Foça'da Deniz Anası Yoğunluğu
Kaynak: AA
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Alsancak, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İzmir Körfezi ve Foça'da Deniz Anası Yoğunluğu - Son Dakika


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