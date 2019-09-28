Son Dakika Haberleri: İzmir Körfezi, yeklenlilerle renklendi
Son Dakika Kültür Sanat Haber

İzmir Körfezi, yeklenlilerle renklendi

1 saat önce

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Körfez Festivali yelken yarışlarıyla başladı.

İzmir Körfezi, yeklenlilerle renklendi, System.String[]

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Körfez Festivali yelken yarışlarıyla başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre festivalin ilk gününde İzmir Arkas Körfez Yarışı'nın yanı sıra kano ve kürek yarışları düzenlendi.

Yarışlara 46 yelkenli, yaklaşık 400 yelkenci, 160 kanocu ve 160 hareketli salma sınıfında sporcu katılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, körfezin festivalle hep arzulanan görüntülere sahne olacağını belirtti.

Körfezin sadece festivalde değil her gün yelkenlilerle dolu olmasını istediklerini aktaran Soyer, "Seneye bu festivali uluslararası hale getiriyoruz. İstikrarlı ve kararlı bir şekilde bu hikayeyi büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Festival, yarınki yarışlara sona erecek.

Körfez, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yusuf Güney'den Megastar Tarkan'a yalaka göndermesi
Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya giden genç, ağaca asılı halde bulundu İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 7 yaralı Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden talihsiz kadının sorusuna kimse cevap veremedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 18:16:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Körfezi, yeklenlilerle renklendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]