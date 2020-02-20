İzmir koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı - Son Dakika

İzmir koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı

14 dakika önce

Koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı (2)SUÇUNU İTİRAF ETTİİzmir'de 5'i misafir toplam 84 ses ve saz sanatçısı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL tutarındaki şubat ayı maaşlarını zimmetine geçirdiği için gözaltına alınan Devlet Klasik Türk Müziği Korosu...

Koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı (2)

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İzmir'de 5'i misafir toplam 84 ses ve saz sanatçısı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL tutarındaki şubat ayı maaşlarını zimmetine geçirdiği için gözaltına alınan Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Muhasebe Bölümü çalışanı Y.Y., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Y.Y.'nin, "Yüksek meblağda borcum olduğu için parayı zimmetime geçirdim" dediği öğrenildi. Y.Y.'nin, zimmetine geçirdiği paranın 380 bin lirasını borçları için banka hesaplarına havale geçtiği, kalan kısmı da nakit olarak harcadığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.Y., adliyeye sevk edildi.

İzmir koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'nin zam kurnazlığı! 1-3 durak arasında yüzde 79 artış oldu
Ek ödeme oranı yüzde 10'a çıkarılırsa emeklilerin maaşları 59 ile 361 TL arasında artacak Avrupa Uzay Ajansı, 2 ay yatarak 100 bin TL kazanacak gönüllüler arıyor Küçük filozof Atakan'ın annesi canlı yayında duyurdu: İstanbul'daki bütün kolejlerden teklif aldık

Son Dakika Haberleri
13:41 Sosyete bu haberi konuşuyor! Sevgilisi hamile ama kendisinden değil
13:41 Genco Özak'tan Gaziantepspor'a destek
13:41 Yıllar sonra Haluk Levent ile aynı sahnede!
13:41 Serdar Ortaç sevgilisiyle görüntülendi
13:41 Pelin Karahan: Güzel sürprizler olabilir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 14:26:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]