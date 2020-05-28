İZMİR Koronavirüs günlerinde gazete kağıtlarından süs eşyası yapıyor - Son Dakika

Koronavirüs günlerinde gazete kağıtlarından süs eşyası yapıyor

İZMİR'in Konak ilçesinde yaşayan, 35 yaşındaki spor eğitmeni Senem Sabah, pandemi nedeniyle evde olduğu süreçte gazete kağıdından çeşitli süs eşyalarından heykele kadar bir çok eser ortaya çıkarıyor. Sabah, hem geri dönüşüme katkıda bulunuyor hem de çok farklı ve özel tasarımlar yapıyor.

Koronavirüs sürecinde evde olmayı fırsata çevirdiğini dile getiren Senem Sabah, evdeki gazeteleri değerlendirerek tasarladığı objeleri internet üzerinden satışa çıkardı. Değişik objeler, duvar süsleri, sepetler, şamdan ve Afrikalı kadın heykellerine kadar yaptığı çok sayıda eser büyük bir ilgi gördü. Özellikle bu dönemde geri dönüşüm konusunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını dile getiren Sabah, "Koronavirüs nedeniyle evde kalmaya devam ediyoruz. Spor eğitmeni olarak çalıştığım salon, pandemi nedeniyle bir süre önce kapandı. Ben de hem gelir elde etmek hem de evde vakit geçirmek amacıyla gazete kağıtlarını değerlendirerek böyle bir çalışma yapmak istedim. Daha sonra çevremdeki arkadaşlarımın olumlu geri dönüşleri oldu, çalışmalarım beğenildi ben de sosyal medya hesabımdan satışa sundum" dedi.

'GEÇİMİMİ SAĞLIYORUM'

Tasarımlarının tamamını geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak hazırlandığını belirten Sabah, "Koronavirüs bu sanatı uygulamam için bir fırsat oldu. Atık gazetelerden yapılan çeşitli objeler ilgimi çok çekmişti. Evdeyken gazete kağıtlarını biriktirmeye başladım. Bir tutkal ve gazete kağıdı sayfalarıyla yaptığım objeler boyanınca gözüme çok güzel göründü. İlk denemede yaptığım eserin komik olduğunu söyleyebilirim ancak daha sonra yaptıkça kendimi geliştirmeye başladım. Bu çalışmalarımı görüp kendi yapmak isteyenlere de yardımcı oluyorum. Aslında yapması zor değil ancak gerçekten vakit ayırmak gerekiyor. El emeği olduğu gibi farklı geldiği için de ilgi gördü. Fiyatlarını da oldukça uygun tutuyorum. Özel günler için de farklı objeler çalışıyorum. Bu da çok ilgi görüyor. Anneler Günü için hazırladığım setten çok sayıda sattım. Görüntüdeki güzelliğin yanında sağlamlığı ve silinebilir özellikleriyle de çok beğenildi. Şu an çalıştığım spor salonu kapalı olduğu için geçimimi evde yaptığım bu objelerle sağlıyorum. Ekonomime özellikle bu dönemde güzel bir katkısı oldu."