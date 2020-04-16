İZMİR KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRİYOR; OKEY, YAPBOZ VE TAVLA SATIŞLARI ARTTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRİYOR; OKEY, YAPBOZ VE TAVLA SATIŞLARI ARTTI - Son Dakika

İZMİR KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRİYOR; OKEY, YAPBOZ VE TAVLA SATIŞLARI ARTTI

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, alınan tedbirler kapsamında boş zamanını değerlendirmek isteyen vatandaşlar farklı aktivitelere yöneliyor.

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, alınan tedbirler kapsamında boş zamanını değerlendirmek isteyen vatandaşlar farklı aktivitelere yöneliyor. Vaktinin çoğunu evde geçiren vatandaşlar, geleneksel okey ve tavlanın yanı sıra yapboz, oyun setleri, model oyunlar ve strateji oyunlarına merak sardı.

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, uzmanların 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar, boş zamanlarını değerlendirmek için oyunlara yöneldi. Vaktinin çoğunu evde geçiren vatandaşlar, geleneksel okey ve tavlanın yanı sıra yapboz, oyun setleri, model oyunlar ve strateji oyunlarına merak sardı. Ailecek oynanan oyunların satışlarında patlama yaşanırken, esnaf bu ilgiyi fırsata dönüştürdü. İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki dükkanlar, oyun setlerini dükkan önlerinde daha görünür olacak şekilde sergilemeye başladı. Öte yandan oyun setlerinde indirimler yapıldı.

'ZAM YOK İNDİRİM VAR'

Koronavirüs salgınıyla birlikte 'evde kalınmasıyla' birlikte oyun satışlarının arttığına dikkati çeken kırtasiyeci Emre Ertan, "Özellikle yapboz satışları çok yükseldi. Elimizdekileri sürekli tüketiyoruz. Fiyatlarımızda yüzde 20 indirim yaptık. Temennimiz insanların evde kalması ve bu virüsü bir an önce yenmek"

diye konuştu.

Kemeraltı Çarşısı'nda okey ve tavla satan Ahmet Bolat ise "Şu an kahvelerin kapalı olması sebebiyle okey ve tavlaya olan ilgi arttı. Satışlarımız çok güzel. Okey, tavla ve kağıt oyunlarının hepsine ilgi var. Plastik okey takımını 60 TL'ye, ahşap olanları 90 TL'ye, tavla takımlarını 50 TL'ye oyun kartlarını ise 10 TL'ye satıyoruz. Fiyatlarımızda zam yok. Özellikle oyun takımlarının görülmesi için dükkan önüne sıraladık" diye konuştu.

ZAMANI BÖYLE DEĞERLENDİRDİLER

Bir kırtasiyeden oyun setleri satın alan Hasan Güzel, "Bugün 3 yaşındaki çocuğuma uygun birkaç oyun seti satın aldım. Aynı zamanda bu süreçte evde ailece oynayabileceğimiz oyunlardan da aldım. Biz de evde kalıyoruz, çağrılara uyuyoruz ve vaktimizi böyle geçiriyoruz. Kamu sektöründe çalışıyorum ve uzaktan çalışma biçimine geçtim. Çocuğumun tüm gün televizyon izlemesini istemiyorum bu yüzden lego, yapboz gibi oyuncaklar alıyorum" dedi.

Çarşıda esnaf olan ve vaktini dükkanının önünde tavla oynayarak geçiren antikacı Ayten Uğrasız da "Satışlarımızın bir çoğunu internet üzerinden yapıyoruz. Bu nedenle çok fazla vaktimiz olduğunu söyleyebilirim. Bizler de bu vakti oyunlarla değerlendiriyoruz. Ben antikacılık yapıyorum ve tavlanın çok eski bir tarihi var. Tavla bir strateji oyunudur ve zihni açık tutması açısından oldukça önemli" dedi.

İZMİR KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRİYOR; OKEY, YAPBOZ VE TAVLA SATIŞLARI ARTTI

Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:05 Kaynak: DHA

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