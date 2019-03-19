İzmir Koruyucu Aile Sayısında Lider

İZMİR Gönül Elçileri Projesi Koordinatörü, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız, İzmir'in koruyucu aile sayısında Türkiye ikincisi, engelli çocukları sahiplenen aile sayısında ise Türkiye birincisi olduğunu ifade etti.

İZMİR Gönül Elçileri Projesi Koordinatörü, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız, İzmir'in koruyucu aile sayısında Türkiye ikincisi, engelli çocukları sahiplenen aile sayısında ise Türkiye birincisi olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Doktor Dilek Didem Ayyıldız tarafından sürdürülen Gönül Elçileri Projesi kapsamında İzmir Gönül Elçileri Merkez Buluşması gerçekleştirildi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile kaymakam eşleri ve İzmir'in iş, sanat ile siyaset dünyasından birçok davetli ile gönül elçisinin katıldığı toplantıda konuşan Dilek Didem Ayyıldız, Gönül Elçileri Projesi'nin yaklaşık 10 yıl önce Emine Erdoğan himayesinde başlatıldığını hatırlatarak, kuruluş amaçlarının koruma altındaki çocuklara uygun koruyucu aileler bulup, onları sıcak aile ortamına kavuşturmak olduğunu ifade etti. İşleyişin ve çalışmalardaki manevi hazzın farkına vardıktan sonra projeye yeni başlıklar eklediklerini anlatan Ayyıldız, şunları söyledi:



"Biz gönül elçileri olarak merkezdeki projelerin ilimizde takipçiliğini yapıp, duyarlılığı arttırmaya çalışırken, ilimizin ihtiyaçlarına yönelik valilik olarak da projeler yaparak, çalışmalara devam ediyoruz. Koruyucu aile projemizde toplam 154 ailemiz var. 154 ailenin yanında 400 çocuk kalıyor. 65 engelli çocuğumuzu koruyucu aile ile buluşturduk. İzmir'de devlet koruması altındaki 52 sevgi evinde 309 çocuk bulunuyor. İzmir, koruyucu aile sayısında Türkiye ikincisi. Engelli çocuk aile sayısı olarak ise Türkiye birincisi. Gönül Elçileri Projesi kapsamında Bereket Ormanları oluşturduk. 2016, 2017 yılları arasında 20 bin 814 fidan dikildi. 2017, 2018 yıllarında en yeşil il olmayı hedefledik. 1 milyona ulaştı fidan sayımız. Okullarımız, hastanelerimiz meyve ağaçlarıyla dolsun istiyoruz. En fazla çiçek diken gönül elçileri olduk. 30 ilçemizde çiçekler diktik. Bu yıl diktiğimiz fidanların bulunduğu orman alanlarına piknik günleri düzenleyeceğiz."



"OKUMA YAZMA BİLMEYENLERİN ORANI YÜZDE BİR"



İzmir Gönül Elçileri olarak öğrenmenin hayat boyu devam edeceğine inandıklarını ifade eden Ayyıldız, halk eğitim kurslarına verdikleri öneme dikkat çekerek, "Okuma yazma kurs ve kursiyer sayısında son üç yılda yüzde yüz artış sağlandı. Son on yılın rekorunu kırdık. Okuma yazma seferberliğine önem verdik. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı ilimizde yüzde bir. Bu bizim için yeterli değil. Bu oranı daha da aşağı düşürmeyi amaçlıyoruz" dedi.



Sıfır Atık Projesi'ni 2016 yılında 30 okulda geri dönüşüm projesi olarak uyguladıklarını kaydeden Dilek Didem Ayyıldız, 18 yaşın altındaki çocukların evlilik yapmaları ve çocuk işçi olarak çalıştırılmalarıyla ilgili olarak da şunları ifade etti:



"Bu çocuklarımızın yapacakları en büyük iş, annelerine yardım etmek için tabaklarını mutfağa götürmek olmalıdır. Çocuk işçiliği konusunda 2019 yılında farkındalığı arttırarak buna neden olan faktörleri araştırıp, çözüme ulaştırmak konusunda faaliyetler göstereceğiz. 2019'daki ilk hedefimiz, çocuk işçiliğiyle mücadele. Mobil KETEM Destek Projesi'nde sağlıklı toplum için yola çıktık. 9 ilçede sabit KETEM var. Mobil KETEM, Sağlık Bakanlığı tarafından merkeze çekildi. İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçıları Birlikleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ile Valilik desteğiyle yeni bir TIR alındı. Pembe il olduk. İzmir olarak kendimizle yarışıyoruz."



"KORUYUCU AİLELER SÜPER KAHRAMANLARDIR"



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da İzmir Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aile bölümünün çok dikkatini çektiğini dile getirdi. Türk kültürü ve medeniyetinin dünyanın en eski medeniyetleri arasında yer aldığına dikkat çeken Ersoy, "Ortak yüksek kültürümüze sahip çıkıyoruz. Bizler Anadolu'da farklı mimari estetik anlayış ve inançlarla uyum içinde yaşadık. Dünyanın en eski medeniyeti arasında Türk kültürü yer alıyor. Aile hayatımız bizi birlik içinde tutan en önemli şeydir. Yoksulluk, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar ile kuşakların uyumu da sosyal yaşantımızda çok önemli bir yere sahip. Bu proje kapsamında sahip olduğumuz değerlerin günümüzde korunması ve gelecek nesillere ulaştırılması hedefleniyor" diye konuştu. Koruyucu aileleri süper kahramanlar olarak nitelendirdiğini ifade eden Pervin Ersoy, aileleri tebrik etti.



"SOSYAL ZORUNLULUK DEĞİL SOSYAL SORUMLULUK"



Bir öğretmen ve anne olarak sosyal sorumluluğun önemine vurgu yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk ise şöyle konuştu:



"Bir dokunuşun kaç hayatı kurtardığına defalarca şahit oldum. Bu sosyal seferberliğin dokunduğu alanlara bakıyorum aile, tabiat, dezavantajlı gruplar. Önümüzdeki dönemlerde refakatsiz çocuklar ülkemizde sorun oluşturabilir. Bu çocuklara yönelik sağlıklı bir destek sunulmazsa ülke olarak biz zarar görürüz. Ne mutlu ki koruyucu aile çalışmalarında İzmir'in öncü il olduğunu memnuniyetle öğrendim. Tabiat zaman zaman hor kullanılıyor. Doğa da insanla hesaplaşıyor. Siz bu emanete yeniden sahip çıkmak için girişimde bulundunuz. Ülkemize yeni ağaçlar dikilerek, hem tabiata hem ekonomimize katkı sağlanıyor. Sosyal sorumluluk çalışmalarını sosyal zorunluluk olarak görmemeliyiz. Sosyal sorumluluk çalışmalarında en ufak bir çıkar düşünürsek işin ahlakına ters düşer. Bizim medeniyetimizden gelen muaazzam mirası sürdürmeliyiz."



"ÇOCUK İŞÇİ ORANI YÜZDE 5.9"



AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, ekonomik eşitsizliklerin, göçlerin ve işsizliğin artması ile çocuk işçiliğinin yaygınlaşma riskine karşı Türkiye'de ve dünyada sistemli bir mücadele verildiğini söyledi. Türkiye olarak bu konudaki mücadeleden hiçbir zaman taviz vermediklerini anlatan Çankırı, "Türkiye 2006 yılında çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından örnek ülke olarak seçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çocuk işçilikle mücadele etmek ve çocuk işçiliği durdurmak için Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı hazırlamış ve 2018 yılını Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı ilan etmişti. Ülkemizde 1994 yılında yüzde 15 olan 5,17 yaş oranı 2012 yüzde 5.9'a düşmüştür. İnşallah bu oran sıfıra düşecektir" dedi.



Toplantıda konuşmaların ardından İzmir Gönül Elçileri Projesi'ne destek veren bazı kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür belgeleri verildi.



- İzmir

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