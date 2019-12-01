İzmir-köy mezarlığını çiçek bahçesine çevirdi

Köy mezarlığını çiçek bahçesine çevirdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Şükrü Kocabıyık (60), 5 dönümlük köy mezarlığını çiçek bahçesine çevirdi.

Seyrekli Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk ve 2 torun sahibi Şükrü Kocabıyık, 2010 yılında annesi Ömriye Kocabıyık ve kız kardeşi Ayşe Özpınar'ı yangında yitirdi. Eski bir çiçek üreticisi olan Şükrü Kocabıyık, çok sevdiği yakınlarını yitirmenin üzüntüsünü yaşadı. Kocabıyık, yan yana defnedilen annesi ve kardeşinin mezarlarını çiçek bahçesine çevirme kararı aldı. Kocabıyık, mezarları Güney Amerika ve Karayipler'e özgü çiçekli bir çalı türü olan 'ağaç menekşesi' adlı bitkiyle süsledi. Çalışmayı beğenen mahalle sakinleri, Şükrü Kocabıyık'tan kendi yakınlarının mezarlarına da aynı bitkiyi dikmesini istedi. Kimseyi kırmayan Kocabıyık, 5 dönümlük kırsal mahallenin mezarlığının bakımını ücretsiz üstlendi. Ayrıca mezarlığa çeşitli türde rengarenk çiçekler dikti. Kocabıyık'ın yaptığı çalışmayla mezarlık, çiçek bahçesine döndü.

Yaptığı çalışma hakkında konuşan Şükrü Kocabıyık, Annem Ömrüye Kocabıyık ve kız kardeşim Ayşe Özpınar yanarak can verdi. Annemin ve kız kardeşimin başına ağaç menekşesi dikmiştim. Ağaçlar büyüdüler. Eflatun rengi çiçekleriyle gelen- gidenlerin dikkatini çekti. Birçok kişi bana kendi mezarlarına da çiçek dikmesini istedi. Gelen talepleri geri çevirmedim. Mezar aralarına ayrıca rengarenk çiçeklerle donatarak, mezarlığı çiçek bahçesine çevirdim. Mezarlıktaki tüm çiçeklerin bakımını ve sulanmasını ücretsiz olarak üstlendim. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu işi hobi olarak yapıyorum. Mezarlığımız köyü ziyarette gelen herkesin dikkatini çekiyor. Ziyaretçiler bizim mezarlığı örnek alıyorlar dedi.

Seyrekli Mahallesi Muhtarı Yücel Yıldız (52) ise Köyümüzün mezarlığını bakımını, temizliğini, sulamasını Şükrü Kocabıyık Ağabeyimiz üstlendi. Mezarlığımızın bulunduğu arazi, toplam 5 dönüm. Tüm mezarlığın, çiçeklendirme ve ağaçlandırma işlemini de Şükrü Kocabıyık yapıyor. Burada mezarı bulunan ziyaretçilerimiz geldiklerinde, buraya bakarak güzel olduğunu söylüyorlar. Kendisini teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.