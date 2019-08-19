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İZMİR KÖYLÜLER YARALARINI SARIYOR

4 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İZMİR KÖYLÜLER YARALARINI SARIYOR, System.String[]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 500 hektar alanda etkili olan yangında alevlerin tehdit etmesi üzerine boşaltılan Yukarı Ormanlı ve Kuyucak köylerinde vatandaşlar geceyi endişeli gözlerle dışarıda geçirdi. Sabah saatlerinde rüzgarın esiş yönüne göre alevlerin bu köylerden uzaklaşması üzerine ise vatandaşlar tekrar evlerine döndü. Vatandaşlar, endişeyle evlerinin zarar görüp görmediğini inceledi. Köylüler gece büyük korku yaşadıklarını, evlerinin yanmaması için bahçe hortumlarıyla duvarlarını ıslattıklarını, alevlerin bahçelerindeki ağaçları yaktığını, ancak evlerine zarar vermediğini anlattı.
Bu arada yangının neden olduğu zararlar da ortaya çıkmaya başladı. Alevler köylülerin üzüm bağlarına zarar vermesinin yanı sıra evlerine su getirdikleri hortumları da yaktı. Köylüler yaralarını sormaya çalışırken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Karabağlar, Ormanlı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:26 Kaynak: DHA
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