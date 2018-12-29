Son Dakika Haberleri: İzmir Koyun Keçi Birliği'nde Kayyum Dönemi Sona Erdi

İzmir Koyun Keçi Birliği'nde Kayyum Dönemi Sona Erdi

1 saat önce

İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde 2.5 yıllık kayyum dönemi sona erdi.

İzmir Koyun Keçi Birliği'nde Kayyum Dönemi Sona Erdi, System.String[]
İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde 2.5 yıllık kayyum dönemi sona erdi.

İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin 2017 yılında yaptığı genel kurulunu Cafer Gülpınar kazanmış, genel kurula itiraz eden eski başkan Özer Türer mahkeme kararıyla yönetime geri dönmüştü.

Cafer Gülpınar'ın mahkeme kararına itiraz etmesiyle başlayan 2.5 yıllık kayyum dönemi sona erdi. Seçimi kazandıktan sonra başkanlığı düşürülen Cafer Gülpınar'ı üst mahkeme haklı bularak yönetimi teslim etti. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inancının her zaman tam olduğunu belirten Gülpınar, "Biz zaten seçilmiş yönetimiz. Eski yönetim demokrasiyle bağdaşmayacak şekilde kendi yaptıkları seçim organizasyonu eksik diye mahkemeye gitti. Maalesef bu süreçte üretici mağdur oldu. Seçilmiş yönetim kurulumuz mağdur oldu. Herşeyi geride bırakarak üreticinin ekmeğini büyütmek için var gücümüzle çalışacağız. Üreticinin refahını yükseltirken kaybettiğimiz zamanı da telafi edeceğiz. Bakanlığımızın hibe programları, teşviklerinden faydalanmak için uzman ekip oluşturacağız. Tüm yerel yönetimler, STK'lar, üniversitelerle işbirliği yapacağız. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Üreticimize ve yönetimimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:45 Kaynak: İHA

Gülpınar, İzmir, Güncel
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