İZMİR KPSS maratonu İzmir'de önlemlerle başladı - Son Dakika

İZMİR KPSS maratonu İzmir'de önlemlerle başladı

KPSS maratonu İzmir'de önlemlerle başladıKAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS), 'Genel Kültür-Genel Yetenek' oturumu, bu sabah başladı.

KPSS maratonu İzmir'de önlemlerle başladı

KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS), 'Genel Kültür-Genel Yetenek' oturumu, bu sabah başladı. İzmir'de sınava girenler maskelerini takıp dezenfektan kullanırken, kapı önlerinde bekleyenler ise yakınlarını dualarla uğurladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılacak KPSS, 'Genel Kültür' ve 'Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumu bugün başladı. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı sınav kapsamında İzmir'de katılımcıların maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Sınava girenler ise el dezenfektanları kullanarak kişisel önlemlerini aldı. Kapı önlerinde bekleyenler de sevdiklerini dualarla sınav merkezlerine uğurladı.

Sınava giren vatandaşlardan Oğuz Kosnak, Normalde yönetici asistanlığı yapıyorum. Bu işler nasip. Kazanırız, kazanmayız belli değil. Basketbolcuydum, sakatlık geçirdim ve yönetici asistanlığı yapmaya başladım. Daha sonra pandemi süreci başladı ve işten ayrıldım. Bu süre içinde hazırlanabildiğim kadar sınava hazırlandım dedi.

Sınav için hazırlanmadığını söyleyen Begüm Budak, Kendimi denemek için sınava giriyorum. Daha öncesinde hazırlanmıştım ama puanımla ortada kaldım. Kamu yönetimi mezunuyum ve adaleti bitirdim. Sınavla ilgili koronavirüs önlemleri alınmış. Zor bir dönemdeyiz. Önlemlerin alınması gerekiyor ama yine de bir tedirginlik var diye konuştu.

Sınava giren kızını dualarla uğurlayan Birgül Öder, İnşallah kazanır. Allah büyük. Çok çalıştı inşallah mükafatını alır. Memur olmak istiyor dedi.

Sınava giren vatandaşlardan Cem Urgan, Kendimi denemek için sınava giriyorum. Kafamda bir puan var umarım alabilirim. Kapı önlerinde maske takmayan kişiler var ama umarım içeride önlemler daha fazladır şeklinde konuştu.

İZMİR KPSS maratonu İzmir'de önlemlerle başladı

İzmir, Sabah, KPSS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 11:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR KPSS maratonu İzmir'de önlemlerle başladı - Son Dakika

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