İzmir "kriz belediyeciliği"ne geçiyor - Son Dakika
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İzmir "kriz belediyeciliği"ne geçiyor

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüs nedeniyle 28 ilçe belediye başkanıyla bir araya geldiği toplantıda "Kriz belediyeciliğine geçiyoruz.

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüs nedeniyle 28 ilçe belediye başkanıyla bir araya geldiği toplantıda "Kriz belediyeciliğine geçiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurumsal gücümüzü korona virüs salgınıyla mücadele için kullanacağız. Aynısını sizlerin de yapmanızı rica ediyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüs nedeniyle 28 ilçe belediye başkanıyla bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Belediye başkanları, meclis salonunda sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde oturdu. 30 ilçe belediye başkanının davet edildiği toplantının başında ilçe belediye başkanlarıyla fiziksel olarak son kez bir araya geldiğini, bundan sonra iletişimi internet üzerinden sürdüreceğini söyleyen Tunç Soyer, "Bu felaketten dayanışmayla çıkabiliriz. Birbirimize destek olmazsak bu felaket hepimizi daha fazla etkileyecek. Artık kriz belediyeciliğine geçiyoruz. Su, yol hizmetleri olarak bildiğimiz belediyecilik anlayışı şu an için ortadan kalkıyor. Bilimsel ve idari anlamda ortaya konulan kurallara uymak ve dayanışmamızı diri tutmak zorundayız. Bu hem yaptığımız hizmetlerin uyumunu hem de beraber çalışmamızı gerektiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurumsal gücümüzü korona virüs salgınıyla mücadele etmek üzere kullanacağız. Aynısını sizlerin de yapmanızı rica ediyorum" diye konuştu.

"Ciddi tasarruf tedbirleri uygulamalısınız"

Yerel yönetici olarak belediye başkanlarının Sağlık Bakanlığının yetkisine giren alanlarda açıklama yapamayacağını ve karar alamayacağını hatırlatan Soyer, şöyle konuştu: "Kaymakam ve valimizin hizmetindeyiz. Ancak kurumsal kapasitemizi, kaynaklarımızı ve kadromuzu kullanma yetkisi bizde olduğu sürece bunu sonuna kadar kullanacağız. Kriz belediyeciliği yerel yönetim ve merkezi idarenin uyum içinde çalışmasına, yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını en kısa sürede gidermeye fırsat tanıyacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bir tasarruf genelgesi çıkardık. Bu kapsamda tüm kurumsal gücümüzü korona virüs salgını için kullanmaya karar verdik. Siz de çalışmanızın odağını tamamen değiştirmek zorundasınız. Bugüne kadar yapmaya gayret ettiğiniz her şeyi bir kenara bırakıp tüm dikkatinizi buna vermelisiniz. Çok ciddi tasarruf tedbirleri uygulamalısınız. Zorunlu olmayan yatırımları erteleyelim."

"Krizden en az hasarla çıkan il olacağız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulunun yeni korona virüs önlemleriyle ilgili çalıştığını hatırlatan Başkan Soyer, "Bilim Kurulunun önerilerini sizlere de ileteceğiz" dedi. Başkan Soyer'in konuşmasının ardından ilçe belediye başkanları sorunlarını ve önerilerini dile getirdi. İlçe belediye başkanları pazaryerlerinin korunma koşulları, temizlik çalışmaları ve mali sorunlarla ilgili isteklerini dile getirdi. Toplantının kapanışında tekrar söz alan Tunç Soyer, İzmir'in bu krizden en az hasarla çıkan il olacağını söyleyerek, "Hiç kuşkunuz olmasın, sonuna kadar yanınızda olacağız. Gücümüzü sizlere destek için sonuna kadar zorlayacağız. Siz canla başla çalışmaya devam ediniz. 30 ilçe olarak aramızdaki uyumu ısrarla korumak ve yurttaşlara örnek olmak zorundayız. Zor bir yol, hepimizin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:25 Kaynak: İHA

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