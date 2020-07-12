İZMİR Kuaför salonundaki cihazla, kovid-19'la mücadeleye destek - Son Dakika

Kuaför salonundaki cihazla, kovid-19'la mücadeleye destek

İZMİR Buca ilçesindeki bir kadın kuaförü salonu, kovid-19'la mücadeleye destek amaçlı üretilen elektronik bir cihaz yerleştirdi. Sistemle işletmeye gelen müşterilerin ateşi ve maske takıp takmadıkları otomatik belirleniyor, cihaz kurallara uymayanları sesli uyarıyor.

İzmirli Elektronik Güvenlik Sistemleri Uzmanı Engin Boz (53) tarafından kovid-19'la mücadeleye destek amaçlı tasarlanan cihaz, Buca'daki bir kuaför salonuna konuldu. Salona girenlerin tarayan cihaz; vücut ısılarını ölçüp, maske kontrolünü otomatik yapıyor. Ateşi yüksek olan ya da maskesiz işletmeye girenleri cihaz sesli uyarıyor. Uygulamayı beğenen müşteriler, memnuniyetlerini ifade etti. Salon işletmecilerinden Tolga Yanık, "Pandemi döneminde hijyen önlemlerimizi aldık. Ama teknolojiden de destek almamız gerektiğini düşündük. Isı ölçüyor, maske kontrolü yapıyor, salona kaç kişi giriş yaptı istatistiki bilgi veriyor. Bu sistemi Türkiye'de uygulayan ilk kuaför salonuyuz. Müşterilerimizde çok memnun" dedi. Salon ortaklarından Caner Koç ise, alınan tedbirlerin kendileri için önemli olduğuna dikkat çekerken, "Hem kendi hem de halk sağlığı için yatırım yapmamız şart" dedi.

Cihazı tasarlayan Engin Boz, "Aynı anda birçok kişide tespit yapıyor. Isı ve maske tespiti yapıyor. Kamera ve operatör kablosuz sistemle ayrı olabilir ayrıca kamera kimi gösterip uyarı veriyorsa operatör o kişiyi ayrıca uyarabiliyor" dedi.

Müşterilerden Sevil Albayrak (44) ise, "Böyle daha güvenli oldu. Rahatladık. Güzel bir uygulama" dedi.