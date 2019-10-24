İzmir küçük çocuğu kurtaran kahraman esnaf, kızını da aynı şekilde kurtarmış

Küçük çocuğu kurtaran kahraman esnaf, kızını da aynı şekilde kurtarmış

İzmir'in Buca ilçesinde, annesinin dalgınlığından faydalanarak yola doğru koşan çocuğu kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtaran esnaf Erkan Kırceylan (47), yaklaşık üç ay önce aynı şekilde kendi kızını kurtardığını söyledi. Kırceylan, 'Herkesin yapması gereken bir şey yaptım. Kendi çocuğumu kurtarmış gibi hissetim' dedi.

Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir meyve ve sebze pazarının önünde meydana gelen olayda, annesi ile birlikte alışverişe giden küçük çocuk, annesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak caddeye doğru koşmaya başladı. Bu sırada küçük çocuğu fark eden esnaf Erkan Kırceylan, ani bir refleksle çocuğu kamyonetin altında kalmaktan kurtardı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, iki kişi meyve ve sebzeleri kontrol ettiği sırada, küçük çocuk bir anda iş yerinden koşarak çıkıyor. Dururu fark eden bir esnaf ise küçük çocuğa doğru hamle yaparak çocuğu yakalıyor. Küçük çocuk, esnaf sayesinde kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Olayın şokunu yaşayan anne ise dışarıya çıkarak çocuğunun yanına gidiyor. .

Çocuğun hayatını kurtaran Erkan Kırceylan, yaşanan olaydan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, Bir arkadaşımla manav reyonundaki ürünlerin fiyatlandırmasını yapıyorduk. Bu sırada benim yönüm de kapıya dönüktü. Sürekli gelen müşterimizin çocuğu. Bir anda yola fırlayınca ani bir refleksle çocuğu tişörtünden tutup yakaladım. Herkesin yapması gereken bir davranıştı. Kendi çocuğumu kurtarmış gibi hissetim. Büyük bir mutluluk duydum dedi.

ÜÇ AY ÖNCE KENDİ KIZINI KURTARMIŞ

Benzer bir olayın yaklaşık üç ay önce kendi başına geldiğini söyleyen kahraman esnaf, aynı şekilde kızını da kurtardığını şu sözlerle anlattı Bundan üç ay önce otobüs bileti almak için eşim ve ben araçtan indik. Arka koltukta oturan çocuğum bir anda yola fırladı. Ben de yine ani bir refleksle tişörtünden çekip aldım. O çocuğu da kendi çocuğum gibi gördüm.

Vatandaşların tepkisinden de memnun olduğunu ifade eden Kırceylan, İnsanların tepkilerinden çok memnunum. Bana teşekkür ve dua ediyorlar. İnsanların takdir etmesinin yanı sıra bunun verdiği haz hiçbir şeye değişilmez dedi. Kırceylan caddede trafik önlemlerinin arttırılmasını da talep etti.