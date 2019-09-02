Son Dakika Haberleri: İzmir küçük eymen apartman görevlisine 'annem beni kaldırıp yere attı' demiş-3
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İzmir küçük eymen apartman görevlisine 'annem beni kaldırıp yere attı' demiş-3

9 saat önce

İZMİR Küçük Eymen apartman görevlisine 'Annem beni kaldırıp yere attı' demiş-3 (EYMEN'İN ÖLMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ)

İZMİR Küçük Eymen apartman görevlisine 'Annem beni kaldırıp yere attı' demiş-3 (EYMEN'İN ÖLMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ)

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Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:18 Kaynak: DHA
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