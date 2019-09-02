İzmir küçük eymen apartman görevlisine 'annem beni kaldırıp yere attı' demiş-3
9 saat önce
İZMİR Küçük Eymen apartman görevlisine 'Annem beni kaldırıp yere attı' demiş-3 (EYMEN'İN ÖLMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ)
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:18 Kaynak: DHA
İZMİR Küçük Eymen apartman görevlisine 'Annem beni kaldırıp yere attı' demiş-3 (EYMEN'İN ÖLMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ)
AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu ve üç isme ihraç kararı çıktı Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu 17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti