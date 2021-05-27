İZMİR KÜÇÜK KIZIN TACİZ GÜNLÜĞÜ - Son Dakika

İZMİR KÜÇÜK KIZIN TACİZ GÜNLÜĞÜ

27.05.2021 13:29

İZMİR'de, üvey babası Bülent S. (43) tarafından 4 yıl boyunca birçok kez cinsel tacize uğradığı iddia edilen şu an 13 yaşındaki İ.T.'nin tuttuğu günlük, yaşadığı tramvayı gözler önüne serdi.

İZMİR'de, üvey babası Bülent S. (43) tarafından 4 yıl boyunca birçok kez cinsel tacize uğradığı iddia edilen şu an 13 yaşındaki İ.T.'nin tuttuğu günlük, yaşadığı tramvayı gözler önüne serdi. Anneannesiyle yaşayan İ.T.'nin, annesi A.S.'yi (47) görmeye gittiğinde evde maruz kaldığı taciz karşısında günlüğüne Biliyor musun Çok mutluyum. Çünkü o adam cezasını çekecek. Ama bir de korkuyorum, çünkü anneme bir şey yapmalarından korkuyorum yazdığı, yaşadıklarını aklından atamadığını anlattığı görüldü.

Olay, geçen yıl şubat ayında İ.T.'nin annesi A.S.'nin eline tutuşturduğu mektupla ortaya çıktı. İ.T'nin, 2016'dan bu yana üvey babası Bülent S.'nin fiziksel ve sözlü tacizlerine maruz kaldığını anlattığı mektubu okuyan annesi A.S., savcılığa giderek şikayetçi oldu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 4 yıldır çocuğa istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Bülent S.. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 GÜN 2 FARKLI RAPOR

Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında suçlamaları reddeden Bülent S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İ.T. duruşmada yaşadıklarını anlatırken, psikolog O.T.'nin hazırladığı 21 sayfalık bilirkişi raporunda, çocukların iyi ve kötü sevmeyi anlayabilecek düzeyde oldukları, başlarına gelenleri düzgün şekilde ifade edebildikleri ve ruhsal durumlarının yaşadıkları şeylere delalet eden bir yapıda bulunduğu vurguladı. O.T. tarafından ilk raporun ertesi günü hazırlanan ek raporda ise tam tersi ifadelere yer verilerek çocukların annelerinin yönlendirmelerine açık olduğu, zaman kavramlarının bulunmadığı yönünde görüşlere yer verdi.

İ.T.'nin avukatları bilirkişi raporunun asla kabul edilebilir olmadığını belirterek, yeni rapor talep etti. Mahkeme bu talepleri reddederken, mütalasını veren savcı da sanık Bülent S.'nin beraatini istedi.

GÜNLÜK, BAŞVURU GEÇ YAPILDIĞI İÇİN DELİL SAYILMADI

Avukatlarının dava dosyasına delil olarak girmesini talep ettiği İ.T.'nin günlüğü ise, başvurunun dava açıldıktan sonra, mahkemeye geç sunulması nedeniyle kabul edilmedi. Mahkemenin, delil listesine almadığı İ.T'nin günlüğü, küçük kızın yaşadığı tramvayı gözler önüne serdi.

'BİR DİLEK HAKKIM OLSA ANNEMLE YAŞAMAK DERDİM'

Ablasıyla birlikte anneannesinde kalan İ.T, anne özlemini ve birlikte yaşama isteğini günlüğüne şu ifadelerle kaydetti

Eğer bir dilek dileyince gerçek olsaydı kesin, İnşallah annemle yaşarım derdim. Annemi gerçekten özledim, Şimdi uyuyacağım keşke annem yanımda olsaydı. Cuma günü belki giderim anneme!, Yarın dolgu yapacaklar ve dolgu acıtıyor! Annemi istiyorum!... Anne gel artık, yanına al beni!... Seni istiyorum, iyi geceler seni çok seviyorum...

'HER GECE YAŞADIKLARIMI GÖRÜYORUM, KORKUYORUM'

Evde karşılaştığı tacize de günlüğünde yer veren İ.T'nin, yaşadıklarının gece rüyalarına girdiğini, okuldayken dahi aklından atamadığını da satırlara aktardı. İ.T. şu ifadeleri kullandı

Biliyor musun Çok mutluyum. Çünkü o adam cezasını çekecek. Ama bir de korkuyorum çünkü anneme bir şey yapmalarından korkuyorum. Ama her şey çok güzel olacak eminim, Bunlar sürekli rüyalarıma ve karşıma çıkıyor, onun cezaevinden çıkmasından korkuyorum. Lütfen çıkmasın günlük, her zamanki mutsuz İ., Sana daha önce ne yaşadığımı anlatmıştım. Geceleri rüyalarımda görüyorum. Okulda dersteyken bile aniden aklıma geliyor, Anneme geldik burada kalacağız. Dün rüyamda sana anlattıklarımı gördüm. Her gece görüyorum. Korkuyorum!

'ÖNEMLİ BİR DELİL'

İ.T.?nin avukatlarından Zeynep İrem Durmaz, insanı derinden etkileyen günlüğü, duruşmada sundukları dilekçeyle delil olarak mahkemeye sunduklarını belirtti. Durmaz, Ancak yargılamanın başında sunulmadığı gerekçesiyle maalesef bu günlük dosyaya delil olarak eklenemedi. Oysa bu günlük çocuğumuz başına gelenleri çok açık ve net bir şekilde dile getirmiş, yaşadığımız istismar vakaları ayrıntılarına kadar günlükte yazılmış. Biz bu aşamada da bunun önemli delil olduğunu düşünüyoruz dedi.

İZMİR KÜÇÜK KIZIN TACİZ GÜNLÜĞÜ
İZMİR KÜÇÜK KIZIN TACİZ GÜNLÜĞÜ
İZMİR KÜÇÜK KIZIN TACİZ GÜNLÜĞÜ
İZMİR KÜÇÜK KIZIN TACİZ GÜNLÜĞÜ

Cumhuriyet Başsavcılığı, Karşıyaka, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR KÜÇÜK KIZIN TACİZ GÜNLÜĞÜ - Son Dakika


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