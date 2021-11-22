Üye Girişi
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Bornova'da kuruldu - Son Dakika

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Bornova'da kuruldu

22.11.2021 16:19
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Bornova'da kuruldu

Fatih Ay'ın başkanlığındaki dernek yönetimi şu isimlerden oluştu: Ecem Gül Uzar, Özlem Kart, Gülcan Avcı, Nesli Özalp Tuncer, Mehmet Pank, Funda Dirik. Derneğin hedeflerini anlatmak amacıyla Bornova Buenas Bistro&Lounge'da kahvaltılı bir toplantı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bornova İlçe Başkan Ertürk Çapın, DİSK Genel -İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç, Tüm Yerel Sen 2 Nol'u Şube Başkanı Ömer Eşki, Gaziemir ve Bornova Belediyesi meclis üyeleri, Bulgaristan DPS Ege Bölge Temsilciliği, Hizmet Çalışanları Derneği, Bulgaristan Devlet Tiyatroları, Başkan Vekili Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Ekibi Bornova kadın kooperatifi Başkanı Hürriyet Yıldız toplantıya katıldı.

Başkan Fatih Ay, projeleri daha ileri boyutlara taşımak, daha kaliteli, akılcı, kültür sanat ve eğitimini amaçladıkları için derneğin kuruluşunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Ay,"2021 yılında resmî kişiliğimizi oluşturup İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Derneği kuruldu. 2019 yılında bir yönetmen bir tiyatro eğitmeni bir tasarımcı bir drama eğitmeni bir sosyolog ve iki halkla ilişkiler uzmanı olarak yürüttüğümüz bir sanat topluluğu olarak iki yıl içerisinde, iki oyunculuk çalıştayı ve bir oyunculuk festivali düzenlenmiş olup toplamda 8 bin kişiye ulaşılmıştır. İlgi gösterip katılım sağlayan ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kahvaltıya katılan ve İKSED'e destek veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, "Fatih'i 2007 yılında kalpağıyla partiye geldiğinde tanıdım. İlçemize ünlü tiyatro sanatçısı Sinan Bengier ile gelmişti, o zamandan beri çalışmalarına devam ediyor. Güçlü bir kadroda kurmuş çalışmalarının ve başarılarını devamını diliyorum" dedi.

DİSK Genel İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç ise, "Biz ne yaparsak birlikte yapmak zorundayız, neye karşı çıkmak istiyorsak birlikte, yan yana, omuz omuza çıkmak zorundayız. Fatih bizim ailemizin uzun zamandır bir bireyi, yöneticisi. Burada çok değerli iş arkadaşlarım, yöneticilerim, temsilci arkadaşlarım var. Bu derneğin çoğumuza katkı sağlayacağına inanıyorum. Bizde dayanışma adına burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sonuna kadar da arkadaşımızın, sivil toplum örgütlerinin, derneklerin, siyasi partilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tüm Yerel Sen 2 No'lu Şube Başkanı Ömer Eşki de,"Farklı ortamlarda, farklı isimlerle bir araya geliyoruz.Ancak hepimizin ortak noktası Fatih Ay oluyor. İyi günümüzde, kötü günümüzde derler ya, mesela ilk trafik kazamı Fatih'in evinin arka sokağında yapmıştım, Yeşilova'da. Kaza esnasında bayılmışım, ayılınca Fatih'in evinin kaza yerine yakın olduğunu bildiğim için direkt Fatih'i arattırdım. Geldi beni aldı, sedyeye koydu, hastaneye götürdü. İlk arabayı sordum ne durumda diye, arabaya baktı ikiye bölünmüş. Yüzü ekşidi, "İyi durumda" dedi. Düğünümde, çocuğumun doğumunda, hayatımın her alanında Fatih hiç aramadan hep yanımızda olan birisi oldu. Sadece benim için değil, buradaki herkes için öyle. Bu dernek için büyük emek verdi. O bizim hep yanımızdaydı, biz de hep onun yanında olacağız. Derneği Bornova adına ve herkes adına hayırlı olsun" dedi.

Fatih Ay, Bornova, İzmir, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Bornova'da kuruldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı 16:20 Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım 16:13 Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Hulusi Akar: Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyorlar 16:07 Hulusi Akar: Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyorlar
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler 16:03 Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor 14:48 Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı
AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 12:08 Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım

Son Dakika Haberleri
16:19 Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı
16:12 Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi
16:10 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar
16:07 Hulusi Akar: Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyorlar
16:05 Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru
16:02 Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler
16:01 Eski nişanlısını sokak ortasında yumrukladı! O anlar anbean kaydedildi
15:25 Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan istifa sinyali
15:22 Arap turist kılığına giren fenomenler, taksicinin dolandırıcılığını böyle kayda aldı
15:16 Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan deprem sonrası korkutan açıklama: Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak
AK Parti, Muhalefetin erken seçim çağrısına cevap verdi: Seçimler 18 Haziran 2023'te olacak AK Parti, Muhalefetin erken seçim çağrısına cevap verdi: Seçimler 18 Haziran 2023'te olacak         
16:21
Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!         
13:20
10 yıldır geliştirilen oyuna 400 milyon dolardan fazla bağış yapıldı 10 yıldır geliştirilen oyuna 400 milyon dolardan fazla bağış yapıldı         
11:43
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 16:26:09. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Bornova'da kuruldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement