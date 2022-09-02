KÜLTÜR VE TURİZM İZMİR İL MÜDÜRÜ KARAÇANTA TURİST SAYILARI YÜZDE 20 ARTTI - Son Dakika
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KÜLTÜR VE TURİZM İZMİR İL MÜDÜRÜ KARAÇANTA TURİST SAYILARI YÜZDE 20 ARTTI

02.09.2022 14:41

İZMİR Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Karaçanta, kentteki turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İZMİR Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Karaçanta, kentteki turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karaçanta, 2020-2021 yılları turizm açısından kayıp yıllarımız oldu. Turizm değerlendirmelerini 2019 yılına kıyasla yapıyoruz. 2019 yılına göre İzmir'de yüzde 20'lik bir artış var. Sınır girişlerimizde, deniz ve havadan girişlerde, aynı zamanda müze ve ören yerleri girişlerinde yüzde 20'lik artış gözlemliyoruz. Bütün dünyada turizmde daralma varken bizde artış yaşandı dedi.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, yaz sezonunu geride bırakırken kentteki turizm hareketliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karaçanta, İzmir'in turizm potansiyelinin yüksek olduğunu dile getirdi. Turist sayılarıyla ilgili istatiksel veriler hakkında da bilgi veren Karaçanta, Bergama ve Efes'in UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer aldığını belirterek, geçici listede yer alan Kemeraltı Liman Şehri, Birgi ve Ceneviz kalelerinin de kalıcı listede yer almaları için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Karaçanta, İzmir 8 bin 500 yıllık geçmişi olan, denizi, kumu, güneşi, kültürel varlıkları, gastronomisi, inanç turizmi ile müthiş bir turizm destinasyonudur. Turizm adına İzmir'de her şey mevcuttur. 2020-2021 yılları turizm açısından kayıp yıllarımız oldu. Turizm değerlendirmelerini 2019 yılına kıyasla yapıyoruz. 2019 yılına göre İzmir'de yüzde 20'lik bir artış var. Sınır girişlerimizde, deniz ve havadan girişlerde, aynı zamanda müze ve ören yerleri girişlerinde yüzde 20'lik artış gözlemliyoruz ifadelerini kullandı.

'ETKİN TANITIM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Turist sayıları hakkında istatiksel verileri paylaşan Karaçanta, 2022 yılında ilk 8 ayda İzmir'e gelen turist sayısı 1 milyon 30 bin. 2019'da ise 867 bin. Toplamda yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Haziran, temmuz, ağustos aylarını kapsayan son üç aylık değerlendirmelere bakıldığında; bu rakamlar 2019 yılında 617 bin 469 iken, 2022 yılında 725 bine yükseldi. Burada da yaklaşık yüzde 17'lik bir artış var. Müze ve ören yerlerine giden ziyaretçi sayısı 2019'da 2 milyon 20 bin iken, bugün 2 milyon 130 bin. Yüzde 6'lık bir artış söz konusu. Bu artışın nedeni çok etkin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir. Özellikle bakanlığımız bünyesinde kurulan Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından ağırlama, reklam faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bütün dünyada turizmde daralma varken bizde artış var dedi.

'ÇEŞME PROJESİ 55 BİN YATAK KAPASİTESİ SAĞLAYACAK'

Yatak sayısının artırılması yönünde turizm merkezlerinde planlamaların devam ettiğini belirten Karaçanta, Çeşme Projesi çok önemli bir proje. Hemen hemen son aşamasına geldik. İnşallah orayı bitirebilirsek tahminen 55 bin yatak ek kapasite sağlayacak. Restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Tekel binaları bunun bir örneğidir. Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürüyoruz. İnşallah en geç nisan ayında bitireceğiz ve kültür ve sanat festivalimizi burada yapacağız. Şehre 7 yeni kütüphane kazandırıyoruz. Kültürel etkinliklere destek sağlıyoruz. Bu sene 7 farklı festivale destek verdik. Kültür ve sanat alanında her türlü desteği veriyoruz. Restorasyona yönelik özel mülkiyetteki tescilli yapılara da proje uygulama desteklerini veriyoruz ifadelerini kullandı.

'İZMİR'DE 19 KAZI VAR'

Ören yerlerindeki arkeolojik kazı çalışmalarından da söz eden Karaçanta, Türkiye'de yerli ve yabancı olmak üzere en fazla kazının yapıldığı il İzmir'dir. 19 farklı kazı çalışması gerçekleştiriliyor. Kazılarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Kazılarımızdan çıkan eserlerin hepsi kıymetlidir. 219 bin eserimiz depolarımızda yer alıyor. Bunların ancak 13-14 binini sergileyebiliyoruz. İnşallah yeni yapılacak müzede daha fazla sergileme imkanı bulacağız. Ayrıca il genelindeki mevcut 41 adet halk kütüphanesi ve bir adet gezici kütüphaneye ilaveten 3 kütüphaneyi daha hizmete sunmak üzere çalışmalarımız hızla devam ediyor açıklamalarında bulundu.

'KRUVAZİYER TURİZMİNİN ARTIRILMASI YÖNÜNDEKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Kruvaziyer turizmine de değinen Karaçanta, Bu yıl kruvaziyer turizmde 34 gemi bizde rezerveli. Bugüne kadar 14 gemi geldi ve gemilerle birlikte İzmir'e 18 bin 650 yolcu geldi. Artırma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. İl olarak Miami Fuarı'na katıldık. Eylül ayında da Malaga Fuarı'na katılacağız. Bu fuarlarla birlikte kruvaziyer gemilerinin sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek diye konuştu.

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Kaynak: DHA

turist, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜLTÜR VE TURİZM İZMİR İL MÜDÜRÜ KARAÇANTA TURİST SAYILARI YÜZDE 20 ARTTI - Son Dakika

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