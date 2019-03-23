Son Dakika Haberleri: İzmir Kulüplerinden Ortak Bildiri

İzmir Kulüplerinden Ortak Bildiri

1 saat önce

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) ile İzmir kulüpleri, 25 Mart Pazartesi günü bir araya gelerek ortak bir bildiri yayınlayacak.

İzmir Kulüplerinden Ortak Bildiri, System.String[]


İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) ile İzmir kulüpleri, 25 Mart Pazartesi günü bir araya gelerek ortak bir bildiri yayınlayacak. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İZVAK üyesi 9 İzmir kulübü ortak bir toplantı ile belediye başkan adaylarına önümüzdeki 5 yıllık süreçte sportif alanda uygulanacak planlar hakkında bir temenni bildirgesi yayınlayacak. Altay, Altınordu, Göztepe, Bucaspor, Menemen Belediyespor, Karşıyaka, Bergama Belediyespor, Tire 1922 ve İzmirspor ortak imzasıyla yayınlanacak bildirgede, yerel yönetimler başta olmak üzere yıllardır kent dinamiklerinin yeterince desteklemediği kulüplerin beklentileri, kalıcı ve adil bölüştürülecek ekonomik kaynakların yaratılması ile tesisleşme konusunda gerekli olan destekler dile getirilecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:13 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Küfürlü Tezahüratın Fenerbahçe Ağır Bedeli! 37 Bin Forma Galatasaray'ın Borcu 2 milyar 825 milyon TL Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin Doğum Gününü Kutladı, Sosyal Medya Yıkıldı Ozan Kabak, Galatasaray'a Geri Dönebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 15:32:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Kulüplerinden Ortak Bildiri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]